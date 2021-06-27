ALEKSANDAR KOLAROV

Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Aleksandar Kolarov, Inter ile yollarını ayırmak üzere. Çizme basınında yer alan haberlere göre, yıldız futbolcu için birçok kulüp devreye girdi. Bologna transferde öne çıkarken, Kolarov'a gelen teklifler arasında bir de Türk takımının bulunduğu belirtildi.

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