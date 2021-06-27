Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jarome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma... | FB haberleri
Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de fırsat transferleri için girişimler devam ediyor. Yeni teknik direktörü de kısa zaman içerisinde belli olacak olan Fenerbahçe'de, Jarome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma gibi isimler listede yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
CENGİZ ÜNDER
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Cengiz Ünder'de flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcuya Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya da talip oldu. Cengiz Ünder ile ilgili son durumun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
DAVID LUIZ
Fenerbahçe, Arsenal'den ayrılacak olan Brezilyalı stoper David Luiz için girişimlerini sürdürüyor. Ancak, Marsilya da futbolcu için devreye girdi. David Luiz'den yakın zamanda kararını vermesi bekleniyor.
ARNAUT DANJUMA
Fırsat transferleri için harekete geçen Fenerbahçe rotasını İngiltere'ye çevirdi. Arnaut Danjuma, takımının Premier Lig'e yükselememesi sonrası ayrılık kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi de bu gelişme sonrasında transfer için atağa kalktı.
DANIELE RUGANI
Geçtiğimiz sezonu Cagliari'de kiralık geçiren Juventuslu Daniele Rugani, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlerden biri. İtalyan savunmacının, kulübüyle anlaşılması durumunda maaş pazarlığı başlayacak.
MARIO RUI
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin başarılı ismi Mario Rui, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde yer alıyor. Çizme basınından gelen iddiaya göre, Trabzonspor'un transfer etmek istediği Mario Rui için Fenerbahçe'de devreye girdi.
JAROME BOATENG
Alman Bild gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe, deneyimli stoperi kadrosuna katmak istiyor. Transferde Mesut Özil'in önemli rol alacağı da belirtildi.
ALEKSANDAR KOLAROV
Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Aleksandar Kolarov, Inter ile yollarını ayırmak üzere. Çizme basınında yer alan haberlere göre, yıldız futbolcu için birçok kulüp devreye girdi. Bologna transferde öne çıkarken, Kolarov'a gelen teklifler arasında bir de Türk takımının bulunduğu belirtildi.
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