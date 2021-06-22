22 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Fenerbahçe...

Gündemi sarsacak iddia! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika spor haberi: yönetiminin bir süredir yeni sözleşme konusunda görüşme gerçekleştirdiği ancak anlaşma sağlayamadığı teknik direktör ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlı takımla yeni sözleşme imzalamayacağı konuşulan 48 yaşındaki çalıştırıcının teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine girebileceği öne sürüldü. İşte detaylar... ()

yönetimiyle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan 'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Çifte kupa sonrası bir türlü imza atmayan 48 yaşındaki çalıştırıcının ismi gündemden düşmüyor. 'ın haberine göre; Başarılı teknik adamın Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığı söylentisi de ayyuka çıkmış durumda. Sarı-lacivertlilerin birçok yabancı hocayla yaptığı görüşmelerden sonuç alamaması nedeniyle ibrenin Sergen Yalçın'a dönebileceği ifade edildi. Tatilde olan ve henüz mukavele imzalamayan Yalçın daha önce, "Beşiktaş'tan ayrılmam söz konusu değil" diyerek kendini önemli ölçüde bağlamıştı. Ancak Fenerbahçe'den gelecek bol sıfırlı bir teklifin genç hocanın kafasını karıştıracağı endişesi de var.

ÇEBİ'DEN YALÇIN'A ARABA HEDİYESİ!
İmzanın gecikmesiyle camiada bu söylentilerin ardı arkası kesilmezken, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin genç teknik adama bir cip hediye ettiği ve gönlünü almaya çalıştığı öğrenildi.

KADIKÖY'ÜN YOLUNU TUTABİLİR
Sezon içinde büyük maddi fedakarlıklarda bulunan Başkan'ın bu jestine rağmen Sergen Yalçın'ın olumlu bir yanıt vermemesi rahatsızlığı artırdı. Siyah-beyazlılarla yapılacak görüşmelerde imza atılmazsa Sergen Yalçın, Kadıköy'ün yolunu tutabilir.

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