15 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo transferi için Marsilya'dan istediği rakam belli oldu!

İşte Kanarya'nın Gustavo için istediği rakam!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.06.2021

Fenerbahçe'de 'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Yüksek maaşı sebebiyle kadroda düşünülmeyen Brezilyalı futbolcu için en ciddi talip ise eski kulübü Marsilya. Sarı lacivertlilerin ekibinden bu transfer için istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Yüksek maaşı sıkıntı yaratan için şu ana kadar en ciddi teklifin Marsilya'dan geldiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği belirtiliyor. Marsilya'nın bu rakamı vermesi zor görünüyor. Gustavo ile ilgili kesin kararı yeni hoca verecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin sol kanadına Portekizli yıldız! Fabio Martins ile anlaşma sağlandı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Favre'nin faturası el yakıyor! İşte 1 yıllık maliyeti... Favre'nin faturası el yakıyor! İşte 1 yıllık maliyeti...
F.Bahçe Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu! Prensipte anlaşıldı F.Bahçe Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu! Prensipte anlaşıldı
F.Bahçe'ye Brezilyalı genç yetenek! F.Bahçe'ye Brezilyalı genç yetenek!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör