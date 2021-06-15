Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Yüksek maaşı sebebiyle kadroda düşünülmeyen Brezilyalı futbolcu için en ciddi talip ise eski kulübü Marsilya. Sarı lacivertlilerin Fransız ekibinden bu transfer için istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Yüksek maaşı sıkıntı yaratan Luiz Gustavo için şu ana kadar en ciddi teklifin Marsilya'dan geldiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği belirtiliyor. Marsilya'nın bu rakamı vermesi zor görünüyor. Gustavo ile ilgili kesin kararı yeni hoca verecek.

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