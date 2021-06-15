15 Haziran 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo transferi için Marsilya'dan istediği rakam belli oldu!
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Yüksek maaşı sebebiyle kadroda düşünülmeyen Brezilyalı futbolcu için en ciddi talip ise eski kulübü Marsilya. Sarı lacivertlilerin Fransız ekibinden bu transfer için istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Yüksek maaşı sıkıntı yaratan Luiz Gustavo için şu ana kadar en ciddi teklifin Marsilya'dan geldiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği belirtiliyor. Marsilya'nın bu rakamı vermesi zor görünüyor. Gustavo ile ilgili kesin kararı yeni hoca verecek.
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin sol kanadına Portekizli yıldız! Fabio Martins ile anlaşma sağlandı
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig