15 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Manchester United'dan Fenerbahçe'ye! Diogo Dalot adım adım Kanarya'ya...

Fenerbahçe gelecek sezonda hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Başkan Ali Koç bir yandan seçime hazırlanırken, diğer yandan teknik direktör ve transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'den beklediğini alamayan Kanarya, sağ bek arayışlarına başladı. Sarı lacivertlilere, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Milan'da forma giyen ve kulübü Manchester United'a geri dönen yıldız futbolcu önerildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Manchester United'dan Fenerbahçe'ye! Diogo Dalot adım adım Kanarya'ya...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

Başkanı 'un transfer yapılması düşünülen mevkilerden birisi olarak söylediği sağ bek için Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldiği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Manchester United'dan Fenerbahçe'ye! Diogo Dalot adım adım Kanarya'ya...

Geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi devi 'da olan Portekizli oyuncu , menajerler aracılığıyla 'ye teklif edildi. Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor.

Son dakika spor haberi: Manchester United'dan Fenerbahçe'ye! Diogo Dalot adım adım Kanarya'ya...

22 yaşında ve 1.83 boyunda olan , sağ bek dışında sol bek orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. Takvim'in haberine göre, güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında olan Dalot için parada anlaşma sağlanırsa 1 yıllık kiralama söz konusu olacak.

Son dakika spor haberi: Manchester United'dan Fenerbahçe'ye! Diogo Dalot adım adım Kanarya'ya...

Satın alma opsuyonunun anlaşmada olup olmayacağı ise henüz belirsiz. Dalot, 'nın alt kategorilerinde defalarca forma giymiş ve bir ara piyasa değeri 20 milyon Euro'yu da bulmuştu.

Son dakika spor haberi: Manchester United'dan Fenerbahçe'ye! Diogo Dalot adım adım Kanarya'ya...

34 MAÇTA FORMA GİYDİ

, geçtiğimiz sezon 34 resmi maçtaMilan formasını giyme şansı buldu. Bu 34 maçın 21'inde ilk 11'de oynadı. Portekizli oyuncu bu maçlarda 2 gol atarken, 3 de asiste imza attı.

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