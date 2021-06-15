Son dakika spor haberi: Manchester United'dan Fenerbahçe'ye! Diogo Dalot adım adım Kanarya'ya...

Fenerbahçe gelecek sezonda hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Başkan Ali Koç bir yandan seçime hazırlanırken, diğer yandan teknik direktör ve transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'den beklediğini alamayan Kanarya, sağ bek arayışlarına başladı. Sarı lacivertlilere, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Milan'da forma giyen ve kulübü Manchester United'a geri dönen yıldız futbolcu önerildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transfer yapılması düşünülen mevkilerden birisi olarak söylediği sağ bek için Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi İrngiliz devi Manchester United'da olan Portekizli oyuncu Diogo Dalot, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor.

22 yaşında ve 1.83 boyunda olan Diogo Dalot, sağ bek dışında sol bek orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. Takvim'in haberine göre, güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında olan Dalot için parada anlaşma sağlanırsa 1 yıllık kiralama söz konusu olacak.