22 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Luiz Gustavo Marsilya'ya mı gidiyor? Menajerinden açıklama geldi

Gustavo takımdan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama geldi...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika transfer haberleri: 'de özellikle 'nun gelişiyle ilk 11'de fazla fırsat bulamayan 'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Brezilyalı futbolcunun menajeri son günlerde gündemde olan konusunda ilişkin yaptığı açıklamada ekibini bu transfer için kendisini aramadığını ifade etti. ()

'de geride kalan sezonun sonlarına doğru gözden düşen 'nun eski takıma döneceği iddia edilirken, flaş bir açıklama geldi.Sarı-lacivertli takımın, 33 yaşındaki futbolcuyu minimum 4 milyon euroya satmak istediği gazetelerde yer alırken, bu haberler Marsilya taraftarlarını heyecanlandırdı. Marsilya taraftarında özel bir yeri olan Gustavo'nun 'ya dönme ihtimali sıkça gündeme gelirken, menajeri açıklama yaptı.

"MARSİLYA İLE KONUŞMADIK"

Luiz Gustavo'nun menajeri "Taraftarların ve gazetecilerin bu haberler ilgisini çekiyor ancak bir söylenti hakkında yorum yapmak istemiyorum. Luiz Gustavo'nun Marsilya'da güzel anılar bıraktığını ve taraftarların onu çok sevdiğini biliyorum. Ancak sadece söylentiler üzerine konuşamayız. Marsilya, Luiz Gustavo için beni aradığı gün her şey farkı olur. Fakat şu an bunun hakkında konuşmanın anlamı yok." dedi.

2019'dan bu yana Fenerbahçe forması giyen, önümüzdeki ay 34 yaşına girecek Gustavo'nun 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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