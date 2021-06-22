22 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Caner Erkin Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Caner F.Bahçe'den ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2019/2020 sezonu sonunda ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye dönen ve sarı-lacivertliler ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan 'in Fenerbahçe'deki ilk sezonunun ardından takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü. Tecrübeli futbolcunun menajeri , yaptığı açıklamada oyuncusunun sarı-lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin konuştu. ( haberi)

Fenerbahçe'de takımda kalıyor. Takımdan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılan 32 yaşındaki futbolcunun menajerinden önemli açıklamalar geldi. Caner Erkin'in takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan , "Sözleşmesi sürüyor, Fenerbahçe'de devam edecek" dedi.

Deneyimli sol bek, geçen sezonun başında 'tan ayrılıp bonservissiz olarak sarı-lacivertli takıma gelmişti. Caner, 34 maçta 2 bin 703 dakika süre alırken 9 asistle takımın bu alanda en iyisi olmuştu.

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