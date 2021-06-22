22 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Caner Erkin Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2019/2020 sezonu sonunda Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye dönen ve sarı-lacivertliler ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Caner Erkin'in Fenerbahçe'deki ilk sezonunun ardından takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü. Tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, yaptığı açıklamada oyuncusunun sarı-lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin konuştu. (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Caner Erkin takımda kalıyor. Takımdan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılan 32 yaşındaki futbolcunun menajerinden önemli açıklamalar geldi. Caner Erkin'in takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Batur Altıparmak, "Sözleşmesi sürüyor, Fenerbahçe'de devam edecek" dedi.
Deneyimli sol bek, geçen sezonun başında Beşiktaş'tan ayrılıp bonservissiz olarak sarı-lacivertli takıma gelmişti. Caner, 34 maçta 2 bin 703 dakika süre alırken 9 asistle takımın bu alanda en iyisi olmuştu.
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