Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Tekinik direktör konusu ve transferler Fenerbahçe'nin 1 numaralı gündemini oluşturuyor. Fırsat transferlerine öncelik verecek olan Kanarya, transfer listesinde yıldız futbolcuları ekledi. Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko gibi isimler gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve detayları... (FB haberleri)