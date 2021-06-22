Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Jerome Boateng için harekete geçti!
Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonuna güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi. Özellikle stoper hattında Szalai dışındaki isimlerden memnun olmayan yönetim dünyaca ünlü savunma oyuncusu Jerome Boateng için harekete geçti. (FB spor haberleri)
Geçtiğimiz sezon başında olduğu gibi yine birçok yıldız ismi listesine alan Fenerbahçe için bu kez Almanya'dan bir iddia geldi.
Bild gazetesi, sarı-lacivertlilerin Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Jerome Boateng'e teklif götürdüğünü yazdı. 32 yaşındaki Alman stoper için Roma, Lazio ve Monaco'nun da devrede olduğu belirtilirken, Kanarya'nın Mesut Özil'i devreye sokacağı kaydedildi.
10 sezon Bayern forması giyen tecrübeli savunmacı, Alman ekibiyle bu süreçte 2 Şampiyonlar Ligi, 9 Almanya Ligi Şampiyonu, 5 Almanya Kupa zaferi yaşadı.
ROMA İLE ANLAŞTI İDDİASI!
Roma'nın yeni teknik adamı Jose Mourinho'nun da Boateng'in transfer edilmesinde ısrarcı olduğu ifade edilirken, Boateng'in de Roma'ya gitmek istediği detayı verildi.
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