22 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Jerome Boateng için harekete geçti!

F.Bahçe'ye dünya yıldızı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonuna güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi. Özellikle stoper hattında dışındaki isimlerden memnun olmayan yönetim dünyaca ünlü savunma oyuncusu için harekete geçti. (FB spor haberleri)

Geçtiğimiz sezon başında olduğu gibi yine birçok yıldız ismi listesine alan Fenerbahçe için bu kez 'dan bir iddia geldi.

gazetesi, sarı-lacivertlilerin Münih ile sözleşmesi sona eren 'e teklif götürdüğünü yazdı. 32 yaşındaki stoper için , ve 'nun da devrede olduğu belirtilirken, Kanarya'nın 'i devreye sokacağı kaydedildi.

10 sezon Bayern forması giyen tecrübeli savunmacı, Alman ekibiyle bu süreçte 2 , 9 Şampiyonu, 5 zaferi yaşadı.

ROMA İLE ANLAŞTI İDDİASI!

Roma'nın yeni teknik adamı 'nun da Boateng'in transfer edilmesinde ısrarcı olduğu ifade edilirken, Boateng'in de Roma'ya gitmek istediği detayı verildi.

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