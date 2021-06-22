22 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer adımlarını belirledi! Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko... | FB haberleri

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Tekinik direktör konusu ve transferler Fenerbahçe'nin 1 numaralı gündemini oluşturuyor. Fırsat transferlerine öncelik verecek olan Kanarya, transfer listesinde yıldız futbolcuları ekledi. Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko gibi isimler gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer adımlarını belirledi! Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve henüz teknik direktörü belli olmayan 'de transfer gündemi oldukça yoğun. Sarı lacivertli ekip fırsat transferlerine öncelik verdi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer adımlarını belirledi! Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko... | FB haberleri

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

ekiplerinden Antalyaspor ile sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gökdeniz Bayrakdar, 'nin listesindeki isimler arasında yerini aldı. Oyuncunun menajeri ve kulüp ile temaslar devam ediyor. Antalyaspor'a takas ve para önerilmesi gündemde.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer adımlarını belirledi! Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko... | FB haberleri

JOSEPH PAINTSIL

'de gündeme sürpriz bir isim geldi. MKE Ankaragücü forması giyen ve geçtiğimiz sezon 33 maçta 11 gol atan Ganalı futbolcu, sarı lacivertli ekibin radarına girdi. Paintsil ile Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor da ilgileniyor. Paintsil'in Genk ile sözleşmesi 2022 yazında sona erecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer adımlarını belirledi! Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko... | FB haberleri

GABRIEL FUENTES

Güney Amerika basını, 'nin Kolombiyalı sol bek Gabriel Fuentes ile ilgilendiğini iddia etti. Futbolcu'nun İstanbul'da fotoğraf paylaşması transfer iddialarını güçlendirdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer adımlarını belirledi! Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko... | FB haberleri

FABIO MARTINS

'nin uzun süredir gündeminde yer alan Fabio Martins'te Braga ikna edilemedi. Fenerbahçe, Fabio Martins için kiralık teklifiyle Braga'ya gitti. Braga'nın Martins'i bonservisiyle göndermek istediği ve rakamı 5 milyon Euro olarak belirlediği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer adımlarını belirledi! Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko... | FB haberleri

DAVIDE SANTON

Gökhan Gönül'ün yerine sağ bek arayışlarını sürdüren , Beşiktaş'ın da ilgilendiği Davide Santon'u yeniden gündemine aldı. Futbolcu için temaslar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer adımlarını belirledi! Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

, Szalai'nin yanına deneyimli bir stoper arıyor. Bu bağlamda bir süredir ile görüşmelerini sürdürüyor. Mesut ile yakın arkadaş olan Kolasinac, Arsenal ile sözleşme fesih için görüşmelerini sürdürüyor. Kolasinac, bu durumu sağlaması halinde bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer adımlarını belirledi! Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko... | FB haberleri

EDIN DZEKO

ile anılan 'nun temsilcisi Mirsad Türkcan A Spor'a açıklamalarda bulundu. Dzeko, transferi hakkında konuşan Mirsad Türkcan, "Sayın Ali Koç veya herhangi bir Fenerbahçe yetkilisiyle Dzeko için transfer görüşmemiz olmamıştır. Kamuoyunda yer alan haberlerin artmasından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer adımlarını belirledi! Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko... | FB haberleri

MARCELO

Brezilyalı sol bek oyuncusuna yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme öneren sarı lacivertliler, oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan taraftarı da Marcelo'yu sosyal medyadan ikna etmeye çalışıyor. Bir süredir gündemde olan Marcelo'nun paylaşımlarına Fenerbahçe taraftarı "Come to Fenerbahçe" yorumunu yapıyor.

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