Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer adımlarını belirledi! Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko... | FB haberleri
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Tekinik direktör konusu ve transferler Fenerbahçe'nin 1 numaralı gündemini oluşturuyor. Fırsat transferlerine öncelik verecek olan Kanarya, transfer listesinde yıldız futbolcuları ekledi. Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko gibi isimler gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve detayları... (FB haberleri)
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve henüz teknik direktörü belli olmayan Fenerbahçe'de transfer gündemi oldukça yoğun. Sarı lacivertli ekip fırsat transferlerine öncelik verdi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler...
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gökdeniz Bayrakdar, Fenerbahçe'nin listesindeki isimler arasında yerini aldı. Oyuncunun menajeri ve kulüp ile temaslar devam ediyor. Antalyaspor'a takas ve para önerilmesi gündemde.
JOSEPH PAINTSIL
Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. MKE Ankaragücü forması giyen ve geçtiğimiz sezon 33 maçta 11 gol atan Ganalı futbolcu, sarı lacivertli ekibin radarına girdi. Paintsil ile Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor da ilgileniyor. Paintsil'in Genk ile sözleşmesi 2022 yazında sona erecek.
GABRIEL FUENTES
Güney Amerika basını, Fenerbahçe'nin Kolombiyalı sol bek Gabriel Fuentes ile ilgilendiğini iddia etti. Futbolcu'nun İstanbul'da fotoğraf paylaşması transfer iddialarını güçlendirdi.
FABIO MARTINS
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Fabio Martins'te Braga ikna edilemedi. Fenerbahçe, Fabio Martins için kiralık teklifiyle Braga'ya gitti. Braga'nın Martins'i bonservisiyle göndermek istediği ve rakamı 5 milyon Euro olarak belirlediği ifade edildi.
DAVIDE SANTON
Gökhan Gönül'ün yerine sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Davide Santon'u yeniden gündemine aldı. Futbolcu için temaslar sürüyor.
SEAD KOLASINAC
Fenerbahçe, Szalai'nin yanına deneyimli bir stoper arıyor. Bu bağlamda bir süredir Sead Kolasinac ile görüşmelerini sürdürüyor. Mesut ile yakın arkadaş olan Kolasinac, Arsenal ile sözleşme fesih için görüşmelerini sürdürüyor. Kolasinac, bu durumu sağlaması halinde bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılacak.
EDIN DZEKO
Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko'nun temsilcisi Mirsad Türkcan A Spor'a açıklamalarda bulundu. Dzeko, transferi hakkında konuşan Mirsad Türkcan, "Sayın Ali Koç veya herhangi bir Fenerbahçe yetkilisiyle Dzeko için transfer görüşmemiz olmamıştır. Kamuoyunda yer alan haberlerin artmasından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum." ifadelerini kullandı.
MARCELO
Brezilyalı sol bek oyuncusuna yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme öneren sarı lacivertliler, oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Fenerbahçe taraftarı da Marcelo'yu sosyal medyadan ikna etmeye çalışıyor. Bir süredir gündemde olan Marcelo'nun paylaşımlarına Fenerbahçe taraftarı "Come to Fenerbahçe" yorumunu yapıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?