SEAD KOLASINAC

Fenerbahçe, Szalai'nin yanına deneyimli bir stoper arıyor. Bu bağlamda bir süredir Sead Kolasinac ile görüşmelerini sürdürüyor. Mesut ile yakın arkadaş olan Kolasinac, Arsenal ile sözleşme fesih için görüşmelerini sürdürüyor. Kolasinac, bu durumu sağlaması halinde bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılacak.