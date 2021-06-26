Fransa Ligi takımlarından Nice, Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır’ı istiyor. Sarı lacivertli yönetim ise, Fransız ekibine en az 20 milyon Euro talep ettiğini iletti. İki taraf arasında kısa bir süre içerisinde pazarlıkların başlaması bekleniyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

2019-2020 sezonunun başında Ankaragücü'nden transfer edilen Altay Bayındır, kısa sürede takıma uyum sağlamış ve harika bir çıkış yakalamıştı.

23 yaşındaki kaleci, Sarı Lacivertli forma altında yakaladığı çıkış ile de Milli takıma kadar yükselmeyi başardı.

Genç file bekçisi, yükselen performansı ile de Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Fanatik'in haberine göre, daha önce Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nu isteyen Nice, bu kez Altay'ın peşine düştü.

Fenerbahçe Yönetimi'nin ise yıldız eldivenin satışından en az 20 milyon Euro gibi bir rakam kazanmayı hedeflediği öğrenildi.

SONUNA KADAR ZORLAYACAKLAR



Kırmızı-Siyahlı ekibin, Altay'ı kadrosuna katmak konusunda ısrarcı olduğu belirtilirken, şartları sonuna kadar zorlayacağı bildirildi.

Bu doğrultuda taraflar arasında önümüzdeki günlerde sıkı bir pazarlığın başlaması bekleniyor.

Ayrıca Nice'in, Altay'ı kadrosuna katamaması halinde yeniden rotayı yeniden Ersin Destanoğlu'na çevireceği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

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