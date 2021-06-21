Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un açıklamaları üzerine bir süredir Zlatko Dalic ismi gündemdeydi. 54 yaşındaki hocadan Fenerbahçe soruları üzerine öfkeli bir yanıt geldi. Dalic, "İlgilenmiyorum" açıklamasında bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Hırvat teknik adam Zlatko Dalic de ısarlı Fenerbahçe sorularına sinirlendi. 54 yaşındaki teknik adam bir kez daha, "Bu meseleyle ilgilenmiyorum. Fenerbahçe ile hiçbir temasımız olmadı. Şu anda sadece EURO 2020 ve Hırvatistan'a odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

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