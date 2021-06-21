21 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Zlatko Dalic'ten Fenerbahçe iddialarına yanıt! "İlgilenmiyorum"

Dalic'ten F.Bahçe iddialarına yanıt!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.06.2021

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerin başkanı 'un açıklamaları üzerine bir süredir Zlatko Dalic ismi gündemdeydi. 54 yaşındaki hocadan Fenerbahçe soruları üzerine öfkeli bir yanıt geldi. Dalic, "İlgilenmiyorum" açıklamasında bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Hırvat teknik adam Zlatko Dalic de ısarlı Fenerbahçe sorularına sinirlendi. 54 yaşındaki teknik adam bir kez daha, "Bu meseleyle ilgilenmiyorum. Fenerbahçe ile hiçbir temasımız olmadı. Şu anda sadece ve Hırvatistan'a odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kanada İspanyol genç yetenek! German Valera...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de kritik hafta! 3 hocadan biri... F.Bahçe'de kritik hafta! 3 hocadan biri...
Kanarya'dan sol kanat harekatı! Perotti'nin yerine... Kanarya'dan sol kanat harekatı! Perotti'nin yerine...
Kanada genç yetenek! F.Bahçe... Kanada genç yetenek! F.Bahçe...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör