Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini belirledi! Konstantinos Galanopoulos, Malang Sarr, Cengiz Ünder... | FB haberleri
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve şampiyonluk umutlarını erteleyen Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk için yarışacak. Sarı lacivertli ekip fırsat transferleri ve gelecek vadeden isimlere yöneldi. Fenerbahçe'nin listesine, Konstantinos Galanopoulos, Malang Sarr, Cengiz Ünder gibi isimler eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok yıldız isim listeye eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detaylar...
SEAD KOLASINAC
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Sead Kolasinac için girişimler devam ederken, Fenerbahçe'ye rakip çıktı. The Sun'ın haberine göre, Olimpiakos Kolasinac için devreye girdi. Futbolcuyla bağlantıyı Mesut Özil sağlayacak.
KONSTANTINOS GALANOPOULOS
3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, orta saha rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe, Konstantinos Galanopoulos ile ilgileniyor. Yıldız orta saha bu sezon 27 maça çıktı 5 gol kaydederken 1 de asist yaptı.
FABIO BORINI
Fatih Karagümrük formasıyla iyi bir performans sergileyen Fabio Borini, Fenerbahçe'nin gündemindeki yerini koruyor. Sarı lacivertliler, Borini için Karagümrük ile temaslarını sürdürüyor.
MALANG SARR
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon da kadrosunda görmek istediği Malang Sarr yeniden gündeme geldi. Chelsea ile temasa geçen yönetim yıldız stoperi 1 yıl kiralamak istiyor. Malang Sarr geçtiğimiz sezonu Portekiz devi Porto'da kiralık geçirdi.
CENGİZ ÜNDER
EURO 2020'de milli takım adına forma giyen Cengiz Ünder, gelecek sezon için henüz teklif almadı. Ajansspor'un haberine göre Avrupa ekiplerinin teklif sunmaması Fenerbahçe'nin yeniden harekete geçmesine sebep oldu.
CEDRIC BAKAMBU
Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Bir dönem Bursaspor'da da forma giyen ve Villarreal performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cedric Bakambu gündeme geldi. Bakambu'nun menajeri, "Bakambu'nun Guoan ile sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Ancak biz uygun bir ücretle transferi bitirebiliriz" dedi.
ANDRAZ SPORAR
İspanyol basını, geçen sezonu Braga'da kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan Andraz Sporar'ın Fenerbahçe'ye transferini yazdı. Henüz resmi temasların kurulmadığı haberde belirtildi. Öte yandan yıldız forvet ile Beşiktaş da ilgileniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?