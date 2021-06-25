25 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini belirledi! Konstantinos Galanopoulos, Malang Sarr, Cengiz Ünder... | FB haberleri

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve şampiyonluk umutlarını erteleyen Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk için yarışacak. Sarı lacivertli ekip fırsat transferleri ve gelecek vadeden isimlere yöneldi. Fenerbahçe'nin listesine, Konstantinos Galanopoulos, Malang Sarr, Cengiz Ünder gibi isimler eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini belirledi! Konstantinos Galanopoulos, Malang Sarr, Cengiz Ünder... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 Giriş Tarihi: 25.06.2021

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok yıldız isim listeye eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detaylar...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini belirledi! Konstantinos Galanopoulos, Malang Sarr, Cengiz Ünder... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Sead Kolasinac için girişimler devam ederken, Fenerbahçe'ye rakip çıktı. The Sun'ın haberine göre, Olimpiakos Kolasinac için devreye girdi. Futbolcuyla bağlantıyı Mesut Özil sağlayacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini belirledi! Konstantinos Galanopoulos, Malang Sarr, Cengiz Ünder... | FB haberleri

KONSTANTINOS GALANOPOULOS

3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, orta saha rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe, Konstantinos Galanopoulos ile ilgileniyor. Yıldız orta saha bu sezon 27 maça çıktı 5 gol kaydederken 1 de asist yaptı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini belirledi! Konstantinos Galanopoulos, Malang Sarr, Cengiz Ünder... | FB haberleri

FABIO BORINI

Fatih Karagümrük formasıyla iyi bir performans sergileyen Fabio Borini, Fenerbahçe'nin gündemindeki yerini koruyor. Sarı lacivertliler, Borini için Karagümrük ile temaslarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini belirledi! Konstantinos Galanopoulos, Malang Sarr, Cengiz Ünder... | FB haberleri

MALANG SARR

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon da kadrosunda görmek istediği Malang Sarr yeniden gündeme geldi. Chelsea ile temasa geçen yönetim yıldız stoperi 1 yıl kiralamak istiyor. Malang Sarr geçtiğimiz sezonu Portekiz devi Porto'da kiralık geçirdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini belirledi! Konstantinos Galanopoulos, Malang Sarr, Cengiz Ünder... | FB haberleri

CENGİZ ÜNDER

EURO 2020'de milli takım adına forma giyen Cengiz Ünder, gelecek sezon için henüz teklif almadı. Ajansspor'un haberine göre Avrupa ekiplerinin teklif sunmaması Fenerbahçe'nin yeniden harekete geçmesine sebep oldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini belirledi! Konstantinos Galanopoulos, Malang Sarr, Cengiz Ünder... | FB haberleri

CEDRIC BAKAMBU

Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Bir dönem Bursaspor'da da forma giyen ve Villarreal performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cedric Bakambu gündeme geldi. Bakambu'nun menajeri, "Bakambu'nun Guoan ile sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Ancak biz uygun bir ücretle transferi bitirebiliriz" dedi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini belirledi! Konstantinos Galanopoulos, Malang Sarr, Cengiz Ünder... | FB haberleri

ANDRAZ SPORAR

İspanyol basını, geçen sezonu Braga'da kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan Andraz Sporar'ın Fenerbahçe'ye transferini yazdı. Henüz resmi temasların kurulmadığı haberde belirtildi. Öte yandan yıldız forvet ile Beşiktaş da ilgileniyor.

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