21 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Ajax Altay Bayındır Glasgow Rangers ise Osayi Samuel için resmi teklif yapacak! İşte Fenerbahçe'nin transfer şartları...
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, bu sezon gösterdiği performans ile Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Milli kaleciye özellikle Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın ilgisi olduğu bilinirken, flaş bir iddia ortaya atıldı. Ajax'ın resmi teklifi iletmek için İstanbul'a geleceği kaydedildi. Öte yandan Glasgow Rangers'ın ise gündeminde Bright Osayi Samuel var. İşte Fenerbahçe'nin Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel planı... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Ajax, Altay Bayındır için harekete geçiyor. Hollanda devinden yetkililerin, başarılı file bekçisi için önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacağı belirtildi. Yönetimin, Altay için kapıyı en az 20 milyon euro'dan açması bekleniyor. 23 yaşındaki eldiven ile Milan, Juventus ve İnter de ilgileniyor. Öte yandan Glasgow Rangers'ın da Bright Osayi Samuel için teklifini yakında Fenerbahçe'ye ileteceği ifade edildi.
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