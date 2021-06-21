21 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Ajax Altay Bayındır Glasgow Rangers ise Osayi Samuel için resmi teklif yapacak! İşte Fenerbahçe'nin transfer şartları...

2 yıldız için geliyorlar! İşte Kanarya'nın şartları...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

'nin genç kalecisi , bu sezon gösterdiği performans ile 'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Milli kaleciye özellikle Ligi ekiplerinden 'ın ilgisi olduğu bilinirken, flaş bir iddia ortaya atıldı. Ajax'ın resmi teklifi iletmek için 'a geleceği kaydedildi. Öte yandan 'ın ise gündeminde var. İşte Fenerbahçe'nin Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel planı... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, için harekete geçiyor. devinden yetkililerin, başarılı file bekçisi için önümüzdeki günlerde 'a gelerek 'ye resmi teklif yapacağı belirtildi. Yönetimin, Altay için kapıyı en az 20 milyon euro'dan açması bekleniyor. 23 yaşındaki eldiven ile , ve de ilgileniyor. Öte yandan 'ın da için teklifini yakında Fenerbahçe'ye ileteceği ifade edildi.

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