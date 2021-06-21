Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kanada İspanyol genç yetenek! German Valera...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler forvet bölgesine yaptıkları Serdar Dursun transferinin ardından kanat oyuncusu için arayışlara başladı. Deneyimli oyuncuların yanısıra genç yeteneklere de yönelmek isteyen Kanarya, İspanya La Liga'nın gelecek vadeden oyuncusunu gündeme aldığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Transferde kanatlara da takviye yapacak olan Fenerbahçe için İspanya'dan German Valera iddiası geldi... El Mundo Deportivo'da yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki oyuncu ile ilgilendiği belirtildi. Alt yapıdan yetişen ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Valera, geçen sezon pişmesi için Tenerife'ye kiralandı. La Liga 2'de 16 maçta şans bulup 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 2026'ya kadar sözleşmesi olan Valera'nın bu sezon da kiralık gönderilmesinin beklendiği ve yeni adresinin Fenerbahçe olabileceği bildirildi. (Fotomaç)
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