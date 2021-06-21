21 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kanada İspanyol genç yetenek! German Valera...

Kanada genç yetenek! F.Bahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler bölgesine yaptıkları transferinin ardından kanat oyuncusu için arayışlara başladı. Deneyimli oyuncuların yanısıra genç yeteneklere de yönelmek isteyen , 'nın gelecek vadeden oyuncusunu gündeme aldığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Transferde kanatlara da takviye yapacak olan Fenerbahçe için İspanya'dan iddiası geldi... El Mundo Deportivo'da yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki oyuncu ile ilgilendiği belirtildi. Alt yapıdan yetişen ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Valera, geçen sezon pişmesi için Tenerife'ye kiralandı. 'de 16 maçta şans bulup 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 2026'ya kadar sözleşmesi olan Valera'nın bu sezon da kiralık gönderilmesinin beklendiği ve yeni adresinin Fenerbahçe olabileceği bildirildi. (Fotomaç)

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