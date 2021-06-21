21 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Edin Dzeko'nun Türkiye temsilcisi Mirsad Türkcan A Spor'a açıkladı! "Fenerbahçe ile..."

Edin Dzeko için F.Bahçe açıklaması! Resmi görüşme...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

ile bir süredir adı geçen yıldız futbolcu 'nun temsilcisi, 'a açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada yıldız oyuncunun temsilcisi , "Edin Dzeko için Fenerbahçe ile herhangi bir görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Bir süredir ile adı geçen 'nun temsilcisi 'dan açıklama geldi. Türkcan yaptığı açıklamada, "Sayın veya herhangi bir Fenerbahçe yetkilisiyle Dzeko için transfer görüşmemiz olmamıştır. Kamuoyunda yer alan haberlerin artmasından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum" ifadelerini kullandı.

Dzeko'nun temsilcisi açıkladı! F.Bahçe...

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