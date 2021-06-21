21 Haziran 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Edin Dzeko'nun Türkiye temsilcisi Mirsad Türkcan A Spor'a açıkladı! "Fenerbahçe ile..."
Fenerbahçe ile bir süredir adı geçen yıldız futbolcu Edin Dzeko'nun Türkiye temsilcisi, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada yıldız oyuncunun temsilcisi Mirsad Türkcan, "Edin Dzeko için Fenerbahçe ile herhangi bir görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Bir süredir Fenerbahçe ile adı geçen Edin Dzeko'nun Türkiye temsilcisi Mirsad Türkcan'dan açıklama geldi. Türkcan yaptığı açıklamada, "Sayın Ali Koç veya herhangi bir Fenerbahçe yetkilisiyle Dzeko için transfer görüşmemiz olmamıştır. Kamuoyunda yer alan haberlerin artmasından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?