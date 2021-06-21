Fenerbahçe ile bir süredir adı geçen yıldız futbolcu Edin Dzeko'nun Türkiye temsilcisi, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada yıldız oyuncunun temsilcisi Mirsad Türkcan, "Edin Dzeko için Fenerbahçe ile herhangi bir görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Bir süredir Fenerbahçe ile adı geçen Edin Dzeko'nun Türkiye temsilcisi Mirsad Türkcan'dan açıklama geldi. Türkcan yaptığı açıklamada, "Sayın Ali Koç veya herhangi bir Fenerbahçe yetkilisiyle Dzeko için transfer görüşmemiz olmamıştır. Kamuoyunda yer alan haberlerin artmasından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum" ifadelerini kullandı.

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