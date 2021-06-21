Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Marcelo bombası! 4.5 milyon Euro...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2021/2022 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. İlk olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu Serdar Dursun'u renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, sol bek bölgesini güçlendirmek için düğmeye bastı. Sezon başında kadrosuna kattığı ancak isteneni veremeyen Filip Novak'a gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan Fenerbahçe'nin, disiplinsiz davranışları nedeniyle Caner Erkin'i de takımdan göndereceği öne sürüldü. Bu bölge için arayışlarını sürdüren Kanarya'nın, Real Madrid forması giyen Marcelo'y gündemine aldığı öğrenilirken; İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldıza yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Şampiyonluk umuduyla başladığı sezonu ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. İlk olarak Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun'u renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, rotasını İspanya'ya çevirdi.
Yeni Asır'ın haberine göre Kanarya, Real Madrid'in dünyaca ünlü ismi Marcelo'ya kanca attı. İspanya ekibinde son yıllarda kadrodaki yerini kaybetmeye başlayan Brezilyalı sol bek oyuncusuna yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme öneren sarı-lacivertliler, oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDEBİLİR
Aynı mevkide oynayan David Alaba'nın 5 yıllığına İspanyol temsilcisi Real Madrid'e transfer olmasıyla birlikte Marcelo'nun geleceğinin de Madrid'de tehlikeye girdiği ve yeni bir macera arayışı içerisinde olan yıldız oyuncunun da Türkiye'yi tercih edebileceği belirtildi.
Brezilyalı yıldız, bireysel antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ise yıldız isim Marcelo'nun fotoğraflarını ve videolarına "Come to Fenerbahçe" notunu düşerek yıldız futbolcuyu takımda görmek istediklerini belirtti.
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