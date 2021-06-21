21 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun ile ilgili şaşırtan gerçek! Takımdan gönderilme nedeni...

Şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Takımdan gönderilme nedeni...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de Darmstadt 98 formasıyla attığı 27 golle ligi gol kralı olarak tamamlayan , sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'de , , ve Karagümrük formalarını da terleten golcü futbolcunun Şanlıurfa'dan gönderilme sebebi görenleri şaşırttı. İşte detaylar... ( spor haberi)

Fenerbahçe henüz teknik direktörünü bulamamış olsa da transfer çalışmalarına başladı ve ilk imzayı 'a attırdı. Geçen sezon Bundesliga 2'de Darmstadt forması giyen 29 yaşındaki futbolcu attığı goller ve fiziksel gücü ile dikkat çekti. Serdar Dursun daha önce Türkiye'de , , ve Karagümrük formaları giydi. Tecrübeli forvet, 2016-17 sezonundan itibaren de futbol hayatını Almanya'da sürdürdü.

Serdar Dursun için İsveç'in dünyaca ünlü yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in önemi büyük. Kendisine idol olarak İsveçli golcüyü alan Serdar, genç yaşlarından itibaren oyun tarzı olarak idolüne benzemeye çalıştı. Fiziksel açıdan da güçlü olduğu için dünyaca ünlü yıldızla benzerlikler kurdu.

Bunlardan biri Şanlıurfaspor'da forma giyerken yaşandı. Ceza sahası dışından röveşata vuruş denemesi sonrası takımdan gönderildi. Teknik heyet bu denemeye tepki gösterdi. Denizlispor'dan kiralık olarak gelen Serdar Dursun bir anda eski kulübüne geri döndü. O dönem 20 yaşında genç bir futbolcu olan Serdar Dursun ilerleyen dönemde kendi tarzını buldu.

"İLGİNÇ GOLLERİ VAR"

Sarı-lacivertli takımın yeni golcülerinden Serdar Dursun ile oynayan eski takım arkadaşları Zlatan Ibrahimovic'e olan sevgisini farklı yönden anlattı. Serdar Dursun ile daha önce oynayan takım arkadaşlarıyla Milliyet' yaptıkları açıklamada "Başlangıçta İbrahimoviç'e benzemeye çalışırdı. Çok güçlü bir oyuncu. Fenerbahçe'de çok enterasan ve zorluk derecesi yüksek goller atacaktır. Türkiye'den ayrıldıktan sonra Almanya'da kendisini çok fazla geliştirdi" ifadelerini kullandılar.

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