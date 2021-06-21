Son dakika spor haberleri: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım basın toplantısı yapacak! İşte o tarih

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de Darmstadt 98 formasıyla attığı 27 golle ligi gol kralı olarak tamamlayan Serdar Dursun, sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'de Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Karagümrük formalarını da terleten golcü futbolcunun Şanlıurfa'dan gönderilme sebebi görenleri şaşırttı. İşte detaylar... (FB spor haberi)