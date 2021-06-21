21 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım basın toplantısı yapacak! İşte o tarih

Aziz Yıldırım basının karşısına çıkıyor! İşte o tarih
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

Son dakika haberleri: eski Başkanı , perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek. Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine açıklamalarda bulunacağı öğrenildi. (FB haberi)

'nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde eski başkan , basın toplantısı yapma kararı aldı. 'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine açıklamalarda bulunacağını açıklayan Yıldırım, perşembe günü saat 11:30'da 'nda medya mensupları ile bir araya gelecek.

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