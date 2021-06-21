Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kritik hafta! Hem başkan hem teknik direktör belli olacak
Haziran ayının son haftası Fenerbahçe için oldukça kritik. Sarı lacivertlilerde haftasonu düzenlenecek olan olağan seçimli genel kurul ile birlikte gelecek olan teknik direktör de belli olacak. Başkan Ali Koç'un 3'e indirdiklerini açıkladığı teknik direktör adaylarında bu hafta son görüşmeleri yapıp, birisine imzayı attırması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de kritik haftaya girildi. Sarı-lacivertli kulüpte hafta sonu seçimli olağan genel kurul gerçekleştirilecek. Başkan Ali Koç'un 3 yıl daha üyelerden destek almasına kesin gözüyle bakılıyor. Kanarya'da gözler ise yeni teknik direktörde. Onun da bu hafta netleşmesi bekleniyor. Başkan Ali Koç'un 3'e indirdiklerini açıkladığı adaylarla bu hafta son görüşmeleri yapıp, birisine imzayı attıracağı ifade ediliyor.
ARTIK FİNALE GELİNDİ
Rafael Benitez, Favre başta pek çok isimle temas kuran sarı-lacivertlilerde son olarak Portekizli adaylar Marco Silva ve Luis Castro'nun isimleri ön plana çıkmış durumda. Portekiz'den O Jogo, Marco Silva'nın İnternacional'in teklifine olumsuz yanıt verdiğini bildirdi. 54 yaşındaki teknik adamın, CSKA Moskova'nın da ilgisine rağmen Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı dile getirildi. En son Everton'u çalıştıran Marco Silva 1.5 yıldır işsiz. (Fotomaç)
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