21 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kritik hafta! Hem başkan hem teknik direktör belli olacak

F.Bahçe'de kritik hafta! 3 hocadan biri...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Haziran ayının son haftası için oldukça kritik. Sarı lacivertlilerde haftasonu düzenlenecek olan olağan seçimli genel kurul ile birlikte gelecek olan teknik direktör de belli olacak. Başkan 'un 3'e indirdiklerini açıkladığı teknik direktör adaylarında bu hafta son görüşmeleri yapıp, birisine imzayı attırması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

'de kritik haftaya girildi. Sarı-lacivertli kulüpte hafta sonu seçimli olağan genel kurul gerçekleştirilecek. Başkan 'un 3 yıl daha üyelerden destek almasına kesin gözüyle bakılıyor. 'da gözler ise yeni teknik direktörde. Onun da bu hafta netleşmesi bekleniyor. Başkan Ali Koç'un 3'e indirdiklerini açıkladığı adaylarla bu hafta son görüşmeleri yapıp, birisine imzayı attıracağı ifade ediliyor.

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ARTIK FİNALE GELİNDİ

Rafael Benitez, başta pek çok isimle temas kuran sarı-lacivertlilerde son olarak Portekizli adaylar ve 'nun isimleri ön plana çıkmış durumda. Portekiz'den O Jogo, Marco Silva'nın İnternacional'in teklifine olumsuz yanıt verdiğini bildirdi. 54 yaşındaki teknik adamın, 'nın da ilgisine rağmen Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı dile getirildi. En son 'u çalıştıran Marco Silva 1.5 yıldır işsiz. (Fotomaç)

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