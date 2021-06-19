Son dakika transfer haberleri: Rangers'tan Osayi-Samuel atağı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin devre arasında 4.5 yıllığına kadrosuna kattığı Osayi-Samuel için Rangers'ın devreye gireceği iddia edildi. Bu transfer için İskoç ekibinin teknik direktörü Steven Gerrard'ın istekli olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Teknik direktör Steven Gerrard'ın isteği doğrultusunda Osayi Samuel'i listesine alan İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'ın önümüzdeki hafta menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ile masaya oturacağı öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Glasgow Rangers'ın 3 milyon Euro'luk bir teklifle geleceği, Fenerbahçe'nin ise 4 milyon Euro bonservis istediği iddia ediliyor. Samuel'in de Rangers'a transfer olmakta istekli olduğu ifade ediliyor.

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