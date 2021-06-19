19 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Rangers'tan Osayi-Samuel atağı! Fenerbahçe...

Osayi için geliyorlar! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

'nin devre arasında 4.5 yıllığına kadrosuna kattığı Osayi-Samuel için 'ın devreye gireceği iddia edildi. Bu transfer için İskoç ekibinin teknik direktörü 'ın istekli olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Teknik direktör 'ın isteği doğrultusunda Osayi Samuel'i listesine alan İskoç temsilcisi 'ın önümüzdeki hafta menajerler aracılığıyla ile masaya oturacağı öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Glasgow 'ın 3 milyon Euro'luk bir teklifle geleceği, Fenerbahçe'nin ise 4 milyon Euro bonservis istediği iddia ediliyor. Samuel'in de Rangers'a transfer olmakta istekli olduğu ifade ediliyor.

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