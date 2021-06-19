Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sol beke Ezgjan Alioski hamlesi! Menajeri ile temas kuruldu
Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı lacivertlilerde bir yandan seçim telaşı sürerken diğer yandan da gelecek teknik adam merakla bekleniyor. Sözleşmesi sona eren yıldız isimler için geç kalmak istemeyen Kanarya, transfer çalışmalarını bir yandan sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon sol bek bölgesinde görev alan Caner Erkin ve Filip Novak'tan birini göndermeyi planlayan F.Bahçe, Ezgjan Alioski için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Sol bekte Caner Erkin'den savunma anlamda, Filip Novak'tan ise genel olarak geçtiğimiz sezon tam randıman alamayan Fenerbahçe bu mevki için Ezgjan Alioski'yi gündemine aldı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, sarı lacivertlilerin Leeds United ile sözleşmesi sona eren Makedon oyuncunun menajeri ile temas kurup şartlarını sorduğu ifade edildi.
29 yaşındaki futbolcuya, Leeds de yeni kontrat önerirken pek çok takım da radarına almış durumda. Fenerbahçe'nin şartların uygun olması halinde Alioski'ye resmi teklif sunması bekleniyor.
YILDIZI PARLIYOR
Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de 36 maçta forma giyen Makedon bek, 2 gol+3 asistlik performans sergiledi. Orta sahanın solunda ve merkez orta saha olarak da görev yapabilen Ezgjan Alioski; kariyerinde FC Lugano, BSC Young Boys, FC Schaffhausen takımlarında da oynadı.
Toplamda 317 resmi karşılaşmaya çıkıp, 46 gol ve 42 asistlik istatistik yakaladı. Kuzey Makedonya'nın Euro 2020 kadrosunda da yer alan oyuncu, gruplarındaki iki maçta da 90 dakika sahada kaldı. Ukrayna'ya gol attı.
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