19 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sol beke Ezgjan Alioski hamlesi! Menajeri ile temas kuruldu

Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı lacivertlilerde bir yandan seçim telaşı sürerken diğer yandan da gelecek teknik adam merakla bekleniyor. Sözleşmesi sona eren yıldız isimler için geç kalmak istemeyen Kanarya, transfer çalışmalarını bir yandan sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon sol bek bölgesinde görev alan Caner Erkin ve Filip Novak'tan birini göndermeyi planlayan F.Bahçe, Ezgjan Alioski için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sol beke Ezgjan Alioski hamlesi! Menajeri ile temas kuruldu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

Sol bekte 'den savunma anlamda, 'tan ise genel olarak geçtiğimiz sezon tam randıman alamayan bu mevki için 'yi gündemine aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sol beke Ezgjan Alioski hamlesi! Menajeri ile temas kuruldu

Fotomaç'ta yer alan habere göre, sarı lacivertlilerin ile sözleşmesi sona eren Makedon oyuncunun menajeri ile temas kurup şartlarını sorduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sol beke Ezgjan Alioski hamlesi! Menajeri ile temas kuruldu

29 yaşındaki futbolcuya, de yeni kontrat önerirken pek çok takım da radarına almış durumda. 'nin şartların uygun olması halinde Alioski'ye resmi teklif sunması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sol beke Ezgjan Alioski hamlesi! Menajeri ile temas kuruldu

YILDIZI PARLIYOR

Geçtiğimiz sezon 'de 36 maçta forma giyen Makedon bek, 2 gol+3 asistlik performans sergiledi. Orta sahanın solunda ve merkez orta saha olarak da görev yapabilen ; kariyerinde , , takımlarında da oynadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sol beke Ezgjan Alioski hamlesi! Menajeri ile temas kuruldu

Toplamda 317 resmi karşılaşmaya çıkıp, 46 gol ve 42 asistlik istatistik yakaladı. 'nın kadrosunda da yer alan oyuncu, gruplarındaki iki maçta da 90 dakika sahada kaldı. 'ya gol attı.

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