Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sol beke Ezgjan Alioski hamlesi! Menajeri ile temas kuruldu

Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı lacivertlilerde bir yandan seçim telaşı sürerken diğer yandan da gelecek teknik adam merakla bekleniyor. Sözleşmesi sona eren yıldız isimler için geç kalmak istemeyen Kanarya, transfer çalışmalarını bir yandan sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon sol bek bölgesinde görev alan Caner Erkin ve Filip Novak'tan birini göndermeyi planlayan F.Bahçe, Ezgjan Alioski için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Sol bekte Caner Erkin'den savunma anlamda, Filip Novak'tan ise genel olarak geçtiğimiz sezon tam randıman alamayan Fenerbahçe bu mevki için Ezgjan Alioski'yi gündemine aldı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, sarı lacivertlilerin Leeds United ile sözleşmesi sona eren Makedon oyuncunun menajeri ile temas kurup şartlarını sorduğu ifade edildi.