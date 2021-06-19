19 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'a İtalya'dan talip var! Bologna kesenin ağzını açtı...

Bologna Pelkas için kesenin ağzını açtı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 'tan kadrosuna kattığı , sarı lacivertli formayla başarılı bir performans sergiledi. 10 gol ve 8 asist üreten Yunan futbolcu için 'dan birçok kulüp harekete geçti. Yıldız oyuncu için 'dan da ciddi talipler olduğu bilinirken basını, Bologna'nın 27 yaşındaki oyuncu için kesenin ağzını açtığını kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Dimitris Pelkas, Bologna'nın da transfer listesine girdi. basını, kırmızı- mavililerin Yunan yıldız için 5.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazarken, Fenerbahçe'nin 7 milyon euro talep ettiği kaydedildi. Bu sezon ortaya koyduğu 10 gol+8 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki Pelkas için Lyon, Rubin Kazan ve Napoli'nin de teklif yapmayı planladığı ifade ediliyor.

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