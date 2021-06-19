Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon PAOK'tan kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas, sarı lacivertli formayla başarılı bir performans sergiledi. 10 gol ve 8 asist üreten Yunan futbolcu için Avrupa'dan birçok kulüp harekete geçti. Yıldız oyuncu için İtalya'dan da ciddi talipler olduğu bilinirken Çizme basını, Bologna'nın 27 yaşındaki oyuncu için kesenin ağzını açtığını kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Dimitris Pelkas, Bologna'nın da transfer listesine girdi. Çizme basını, kırmızı- mavililerin Yunan yıldız için 5.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazarken, Fenerbahçe'nin 7 milyon euro talep ettiği kaydedildi. Bu sezon ortaya koyduğu 10 gol+8 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki Pelkas için Lyon, Rubin Kazan ve Napoli'nin de teklif yapmayı planladığı ifade ediliyor.

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