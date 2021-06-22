22 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Andre Ayew geri mi dönüyor?

F.Bahçe eski futbolcusunu gündeme aldı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi 'de gündeme flaş bir isim geldi. 2018-2019 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen ve çıktığı 38 resmi maçta 5 gol, 2 asist üreten Andre Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? İşte transfere dair son deteylar... ()

Yeni sezon öncesi teknik direktör adaylarıyla görüşmelerini sürdüren , bir yandan da kadrosuna yapacağı takviyeler için temaslarına devam ediyor. Önceliği forvet ve transferine veren sarı-lacivertliler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin, City ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Andre 'i gündemine aldığı kaydedildi. Kanarya'nın listesine aldığı yıldız için 'ın da devrede olduğu ifade edildi.

Ayew, Fenerbahçe'de geçirdiği sezonda toplam 38 resmi maça çıkmış, 5 gol atıp 2 de asist yapmıştı. 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon 'te Swansea formasıyla 43 maçta 16 gol 4 asistlik performans yakaladı.

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