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Fenerbahçe için flaş teknik direktör sözleri! "Lucescu gelsin şampiyon yapar"

25-26 Haziran'da seçime gidecek Fenerbahçe'de, teknik direktör belirsizliği de devam ediyor. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan sarı-lacivertlilerin gündemini değerlendirdi. Uzundurukan F.Bahçe için, "Mircea Lucescu'yu getirsinler şampiyon yapar" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
18.06.2021
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