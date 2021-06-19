Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Jose Sosa, yeni sezon öncesinde düzenlenecek olan kampa katılmak için hazırlanıyor. 36 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı konuşulsa da, aldığı maaşı göz önünde bulundurarak aynı ayarda bir teklif gelmediği sürece buradan ayrılmaya sıcak bakmıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı olan Jose Sosa yeni sezonu bekliyor. 36 yaşına giren futbolcu, 1 Temmuz'da tatilini bitirerek takıma katılacak. Performansı yetersiz görülse de sarılacivertli kulüpten iyi bir maaş alan Arjantinli maestronun aynı ayarda bir teklif gelmedikçe ayrılığa sıcak bakmayacağı ifade ediliyor.

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