19 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Jose Sosa Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor!

Sosa ayrılmak istemiyor!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.06.2021

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Jose , yeni sezon öncesinde düzenlenecek olan kampa katılmak için hazırlanıyor. 36 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı konuşulsa da, aldığı maaşı göz önünde bulundurarak aynı ayarda bir teklif gelmediği sürece buradan ayrılmaya sıcak bakmıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı olan Jose yeni sezonu bekliyor. 36 yaşına giren futbolcu, 1 Temmuz'da tatilini bitirerek takıma katılacak. Performansı yetersiz görülse de sarılacivertli kulüpten iyi bir maaş alan Arjantinli maestronun aynı ayarda bir teklif gelmedikçe ayrılığa sıcak bakmayacağı ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberleri: Rangers'tan Osayi-Samuel atağı! Fenerbahçe...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Sol beke Premier Lig yıldızı! İşte Kanarya'nın Alioski planı... Sol beke Premier Lig yıldızı! İşte Kanarya'nın Alioski planı...
Kariyerli hoca hayalleri suya düştü! Sürpriz bir isim gelebilir Kariyerli hoca hayalleri suya düştü! Sürpriz bir isim gelebilir
Osayi için geliyorlar! Fenerbahçe... Osayi için geliyorlar! Fenerbahçe...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör