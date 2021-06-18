TFF'nin yabancı kuralına göre Süper Lig'de gelecek sezon yabancı sayısı 14 ile sınırlandı. Sahada tek seferde maksimum 8 yabancı oyuncunun kullanılabileceği bu sistem, diğer kulüplerin aksine Fenerbahçe'yi zorlamayacak. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezonda maç başına 5.50 ile Göztepe'den sonra en az yabancı oynatan takım olmuştu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

TFF'nin yabancı futbolcu sayısını yeni sezonda 14'le sınırlayıp sahada en fazla 8 yabancıya izin vermesi, Fenerbahçe'ye yarayacak. Son yıllarda Türk oyuncu transferine ağırlık veren sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon maç başına 5.50 ile Göztepe'den sonra en az yabancı oynatan takım olmuştu. Kadrosunda Altay, Caner, Ozan, Ferdi, Mert Hakan, Mesut Özil, Nazım, Serdar Aziz, İrfan Can, Sinan Gümüş gibi önemli yerli isimlere sahip olan Kanarya, kuraldan en az etkilenecek takım konumunda.

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