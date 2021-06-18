18 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Yabancı kuralı Fenerbahçe'ye yarayacak!

Yabancı kuralı Fener’e yarayacak!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

TFF'nin yabancı kuralına göre 'de gelecek sezon yabancı sayısı 14 ile sınırlandı. Sahada tek seferde maksimum 8 yabancı oyuncunun kullanılabileceği bu sistem, diğer kulüplerin aksine 'yi zorlamayacak. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezonda maç başına 5.50 ile Göztepe'den sonra en az yabancı oynatan takım olmuştu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

TFF'nin yabancı futbolcu sayısını yeni sezonda 14'le sınırlayıp sahada en fazla 8 yabancıya izin vermesi, 'ye yarayacak. Son yıllarda Türk oyuncu transferine ağırlık veren sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon maç başına 5.50 ile Göztepe'den sonra en az yabancı oynatan takım olmuştu. Kadrosunda , , Ozan, Ferdi, Mert Hakan, Mesut Özil, , , , gibi önemli yerli isimlere sahip olan , kuraldan en az etkilenecek takım konumunda.

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