24 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Fenerbahçe'de gündem oldukça hareketli. Başkanlık seçimi, teknik direktör arayışı ve yapılacak takviyeler gündemin tepesinde yer alıyor. Fenerbahçe fırsat transferlerini değerlendirmek istiyor. Sarı lacivertli ekibin listesi de belli oldu. Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar gibi isimler transfer listesinde yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimler ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 Giriş Tarihi: 24.06.2021

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve henüz teknik direktörü belli olmayan Fenerbahçe'de transfer gündemi oldukça yoğun. Sarı lacivertli ekip fırsat transferlerine öncelik verdi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar | FB haberleri

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

Antalyaspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Gökdeniz Bayrakdar, Fenerbahçe'nin gündemindeki yerini koruyor. Antalyasporlu futbolcunun menajeri ve kulübüyle temaslar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar | FB haberleri

BATUHAN KÖR

Gelecek vadeden isimleri de kadrosuna katmak isteyen Kanarya, Bursaspor forması giyen Batuhan Kör ile ilgileniyor. Bursaspor'a takas veya para önerilecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Sead Kolasinac için girişimler devam ederken, Fenerbahçe'ye rakip çıktı. The Sun'ın haberine göre, Olimpiakos Kolasinac için devreye girdi. Futbolcuyla bağlantıyı Mesut Özil sağlayacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar | FB haberleri

JEROME BOATENG

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Boateng için Roma ve birçok Avrupa kulübü devrede. Fenerbahçe 32 yaşındaki Alman futbolcu için şarlarını zorlayacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar | FB haberleri

GERMAN VALERA

El Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Fenerbahçe 19 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor. Alt yapıdan yetişen ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Valera geçtiğimiz sezon Tenerife'ye kiralandı. La Liga 2'de 16 maçta şans bulup 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar | FB haberleri

ALEKSANDAR MITROVIC

Fenerbahçe gelecek sezon forvet bölgesinde problem yaşamak istemiyor. Fulham forması giyen Aleksandar Mitrovic için görüşmeler devam ederken yıldız futbolcuyla Beşiktaş da ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar | FB haberleri

ANDRAZ SPORAR

İspanyol basını, geçen sezonu Braga'da kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan Andraz Sporar'ın Fenerbahçe'ye transferini yazdı. Henüz resmi temasların kurulmadığı haberde belirtildi. Öte yandan yıldız forvet ile Beşiktaş da ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar | FB haberleri

CEDRIC BAKAMBU

Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Bir dönem Bursaspor'da da forma giyen ve Villarreal performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cedric Bakambu gündeme geldi. Bakambu'nun menajeri, "Bakambu'nun Guoan ile sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Ancak biz uygun bir ücretle transferi bitirebiliriz" dedi.

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