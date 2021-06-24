Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Fenerbahçe'de gündem oldukça hareketli. Başkanlık seçimi, teknik direktör arayışı ve yapılacak takviyeler gündemin tepesinde yer alıyor. Fenerbahçe fırsat transferlerini değerlendirmek istiyor. Sarı lacivertli ekibin listesi de belli oldu. Cedric Bakambu, Andraz Sporar, Gökdeniz Bayrakdar gibi isimler transfer listesinde yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimler ve detayları... (FB haberleri)
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve henüz teknik direktörü belli olmayan Fenerbahçe'de transfer gündemi oldukça yoğun. Sarı lacivertli ekip fırsat transferlerine öncelik verdi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler...
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
Antalyaspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Gökdeniz Bayrakdar, Fenerbahçe'nin gündemindeki yerini koruyor. Antalyasporlu futbolcunun menajeri ve kulübüyle temaslar sürüyor.
BATUHAN KÖR
Gelecek vadeden isimleri de kadrosuna katmak isteyen Kanarya, Bursaspor forması giyen Batuhan Kör ile ilgileniyor. Bursaspor'a takas veya para önerilecek.
SEAD KOLASINAC
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Sead Kolasinac için girişimler devam ederken, Fenerbahçe'ye rakip çıktı. The Sun'ın haberine göre, Olimpiakos Kolasinac için devreye girdi. Futbolcuyla bağlantıyı Mesut Özil sağlayacak.
JEROME BOATENG
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Boateng için Roma ve birçok Avrupa kulübü devrede. Fenerbahçe 32 yaşındaki Alman futbolcu için şarlarını zorlayacak.
GERMAN VALERA
El Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Fenerbahçe 19 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor. Alt yapıdan yetişen ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Valera geçtiğimiz sezon Tenerife'ye kiralandı. La Liga 2'de 16 maçta şans bulup 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
ALEKSANDAR MITROVIC
Fenerbahçe gelecek sezon forvet bölgesinde problem yaşamak istemiyor. Fulham forması giyen Aleksandar Mitrovic için görüşmeler devam ederken yıldız futbolcuyla Beşiktaş da ilgileniyor.
ANDRAZ SPORAR
İspanyol basını, geçen sezonu Braga'da kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan Andraz Sporar'ın Fenerbahçe'ye transferini yazdı. Henüz resmi temasların kurulmadığı haberde belirtildi. Öte yandan yıldız forvet ile Beşiktaş da ilgileniyor.
CEDRIC BAKAMBU
Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Bir dönem Bursaspor'da da forma giyen ve Villarreal performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cedric Bakambu gündeme geldi. Bakambu'nun menajeri, "Bakambu'nun Guoan ile sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Ancak biz uygun bir ücretle transferi bitirebiliriz" dedi.
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