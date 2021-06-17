17 Haziran 2021, Perşembe
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İŞTE O AÇIKLAMA
Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp'e transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Michael Frey'in Royal Antwerp'e transfer olduğunu açıkladı
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Michael Frey'in Belçika takımlarından Royal Antwerp'e transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Michael Frey'in Belçika takımlarından Royal Antwerp'e transfer olduğunu açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp'e transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
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