17 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Michael Frey'in Royal Antwerp'e transfer olduğunu açıkladı

F.Bahçe transferi duyurdu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'in takımlarından 'e transfer olduğunu açıkladı.

'in takımlarından 'e transfer olduğunu açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp'e transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
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