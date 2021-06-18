18 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe teknik direktör Marco Silva ile masaya oturdu! İşte görüşmenin detayları...

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğini ve yabancı bir teknik adamın takımın başına getirileceğini ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından Kanarya'nın gündemine birçok isim geldi. Bu isimlerden sonuncusu ise Marco Silva oldu. Yönetim, Portekizli teknik adam ile masaya oturdu. İşte görüşmenin detayları... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe teknik direktör Marco Silva ile masaya oturdu! İşte görüşmenin detayları...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. İsviçreli ile şartlarda anlaşamayan sarı-lacivertliler rotayı 'ya çevirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe teknik direktör Marco Silva ile masaya oturdu! İşte görüşmenin detayları...

Portekizli hocanın menajeri 'in önceki gün 'da yönetimle masaya oturduğu ortaya çıktı. ve basını, ve 'nın da gündeminde olan Silva'nın Fenerbahçe'nin sunduğu projeyi beğendiğini yazarken, anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe teknik direktör Marco Silva ile masaya oturdu! İşte görüşmenin detayları...

Son olarak 'u çalıştıran yaklaşık 1.5 yıldır boştaydı. Portekizli teknik adam, Favre'nin aksine savunma ağırlıklı oyun sistemine sahip. Teknik direktörlük kariyerine 'de başlayan 43 yaşındaki Silva daha sonra ve 'u çalıştırdı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe teknik direktör Marco Silva ile masaya oturdu! İşte görüşmenin detayları...

Yunan ekibiyle lig şampiyonluğu yaşamasının ardından 'in yolunu tuttu. Sırasıyla , ve 'da görev yaptı. Tekrardan sahalara dönmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe teknik direktör Marco Silva ile masaya oturdu! İşte görüşmenin detaylar��...

FAVRE'YE PALACE KANCASI

Artlarının Fenerbahçe'ye ağır geldiği belirtilen teknik direktör 'ye talip oldu. , İngiliz ekibinin, İsviçreli çalıştırıcı ile görüşmelere başlayacağını yazdı. Favre'nin de 'de çalışma hayaliolduğu ve pazarlıkların olumlu yönde seyretmesinin beklendiği vurgulandı. (Fotomaç)

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