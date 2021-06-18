Son dakika spor haberi: Fenerbahçe teknik direktör Marco Silva ile masaya oturdu! İşte görüşmenin detayları...
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğini ve yabancı bir teknik adamın takımın başına getirileceğini ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından Kanarya'nın gündemine birçok isim geldi. Bu isimlerden sonuncusu ise Marco Silva oldu. Yönetim, Portekizli teknik adam ile masaya oturdu. İşte görüşmenin detayları... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. İsviçreli Lucien Favre ile şartlarda anlaşamayan sarı-lacivertliler rotayı Marco Silva'ya çevirdi.
Portekizli hocanın menajeri Carlos Gonçalves'in önceki gün İstanbul'da yönetimle masaya oturduğu ortaya çıktı. Brezilya ve Portekiz basını, Internacional ve CSKA Moskova'nın da gündeminde olan Silva'nın Fenerbahçe'nin sunduğu projeyi beğendiğini yazarken, anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.
Son olarak Everton'u çalıştıran Marco Silva yaklaşık 1.5 yıldır boştaydı. Portekizli teknik adam, Favre'nin aksine savunma ağırlıklı oyun sistemine sahip. Teknik direktörlük kariyerine Estoril'de başlayan 43 yaşındaki Silva daha sonra Sporting Lizbon ve Olimpiakos'u çalıştırdı.
Yunan ekibiyle lig şampiyonluğu yaşamasının ardından Premier Lig'in yolunu tuttu. Sırasıyla Hull City, Watford ve Everton'da görev yaptı. Tekrardan sahalara dönmek istiyor.
FAVRE'YE PALACE KANCASI
Artlarının Fenerbahçe'ye ağır geldiği belirtilen teknik direktör Lucien Favre'ye Crystal Palace talip oldu. The Sun, İngiliz ekibinin, İsviçreli çalıştırıcı ile görüşmelere başlayacağını yazdı. Favre'nin de Premier Lig'de çalışma hayaliolduğu ve pazarlıkların olumlu yönde seyretmesinin beklendiği vurgulandı. (Fotomaç)
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