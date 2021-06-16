16 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Michael Frey piyangosu! Talipleri artıyor

F.Bahçe'ye Frey piyangosu! Talipleri artıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği ve satış listesine koyduğu Michael Frey'in talipleri artıyor. Geçen sezon -'de kiralık olarak forma giyen İsviçreli golcüye 'in ardından 'in de talip olduğu öğrenilirken, 'un da Frey'i takip ettiği öne sürüldü. İşte detaylar... ()

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında İsviçreli golcü Michael Frey'i Ligi ekiplerinden 'e kiralamış ve 26 yaşındaki futbolcu burada oldukça başarılı bir sezon geçirmişti.

Frey, çıktığı 32 müsabakada 17 gol 4 asist üretmiş ve Belçika'nın büyük takımlarının ilgisini çekmişti.

Sarı lacivertlilerin kapısını Frey transferi için ilk çalan takımın olduğu bilinirken, yaklaşık 2 milyon euroluk bonservis teklif ettiği ifade edilmişti.

YENİ TALİBİ ÇIKTI
Belçika basını,;Frey'e Standart Liege'nin ardından 'in de talip olduğunu duyurdu.

Öte yandan kulübü 'un da Frey'in transferiyle yakından ilgilendiği iddia edildi.

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