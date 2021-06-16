Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Michael Frey piyangosu! Talipleri artıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği ve satış listesine koyduğu Michael Frey'in talipleri artıyor. Geçen sezon Waasland-Beveren'de kiralık olarak forma giyen İsviçreli golcüye Standard Liege'in ardından Royal Antwerp'in de talip olduğu öğrenilirken, Hamburg'un da Frey'i takip ettiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında İsviçreli golcü Michael Frey'i Belçika Ligi ekiplerinden Beveren'e kiralamış ve 26 yaşındaki futbolcu burada oldukça başarılı bir sezon geçirmişti.

Frey, çıktığı 32 müsabakada 17 gol 4 asist üretmiş ve Belçika'nın büyük takımlarının ilgisini çekmişti.

Sarı lacivertlilerin kapısını Frey transferi için ilk çalan takımın Standart Liege olduğu bilinirken, yaklaşık 2 milyon euroluk bonservis teklif ettiği ifade edilmişti.

YENİ TALİBİ ÇIKTI

Belçika basını,;Frey'e Standart Liege'nin ardından Royal Antwerp'in de talip olduğunu duyurdu.

Öte yandan Alman kulübü Hamburg'un da Frey'in transferiyle yakından ilgilendiği iddia edildi.

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