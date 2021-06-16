16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de karar verildi! Lucien Favre...
Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli yönetim, Rafael Benitez, Pellegrini, Marco Silva, Fonseca gibi hocalarla görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu isimlerden ön plana çıkan Lucien Favre ile ilgili karar verildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Rafael Benitez'den sonra Lucien Favre de yüksek bütçe isteyince anlaşma gerçekleşmedi.
Sabah'ın haberine göre; İsviçreli teknik adam, daha önce yapılan görüşmelerde düşünmek için süre istemişti.
Beklenen yanıt Salı günü geldi. Tecrübeli hocanın hem kontrat şartları hem de istediği transfer bütçesi ağır olunca Başkan Ali Koç bu transferden vazgeçti.
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