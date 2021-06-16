Teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Rafael Benitez'den sonra Lucien Favre de yüksek bütçe isteyince anlaşma gerçekleşmedi.

Sabah'ın haberine göre; İsviçreli teknik adam, daha önce yapılan görüşmelerde düşünmek için süre istemişti.

Beklenen yanıt Salı günü geldi. Tecrübeli hocanın hem kontrat şartları hem de istediği transfer bütçesi ağır olunca Başkan Ali Koç bu transferden vazgeçti.

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