16 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de karar verildi! Lucien Favre...

F.Bahçe'de karar verildi! Lucien Favre...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

'nun ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren 'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli yönetim, , , , gibi hocalarla görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu isimlerden ön plana çıkan ile ilgili karar verildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Teknik adam arayışlarını sürdüren 'de 'den sonra de yüksek bütçe isteyince anlaşma gerçekleşmedi.

Sabah'ın haberine göre; İsviçreli teknik adam, daha önce yapılan görüşmelerde düşünmek için süre istemişti.

Beklenen yanıt Salı günü geldi. Tecrübeli hocanın hem kontrat şartları hem de istediği transfer bütçesi ağır olunca Başkan bu transferden vazgeçti.

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