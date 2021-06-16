Son dakika transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan David Luiz, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Arsenal ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Brezilyalı futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam edeceği öğrenildi. (FB spor haberi)

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, son olarak Arsenal forması giyen Brezilyalı stoper David Luiz'i gündemine almıştı. Ligue 1 ekibi Marsilya'nın da transfer etmek istediği öne sürülen tecrübeli futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

The Sun'da yer alan habere göre David Luiz, kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldı. Arsenal ile sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan 34 yaşındaki futbolcunun, Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan bir takımda kariyerini sürdürmek istediği öğrenildi.





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