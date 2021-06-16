16 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: David Luiz kararını verdi! Gelecek sezon...

David Luiz kararını verdi! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

Son dakika transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren 'nin transfer gündeminde yer alan , geleceğiyle ilgili kararını verdi. ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Brezilyalı futbolcunun kariyerine 'da devam edeceği öğrenildi. (FB spor haberi)

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen , son olarak forması giyen Brezilyalı stoper 'i gündemine almıştı. ekibi 'nın da transfer etmek istediği öne sürülen tecrübeli futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

'da yer alan habere göre David Luiz, kariyerine 'da devam etme kararı aldı. Arsenal ile sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan 34 yaşındaki futbolcunun, veya 'nde oynayan bir takımda kariyerini sürdürmek istediği öğrenildi.


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