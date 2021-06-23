23 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer planını belirledi! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Tekinik direktör konusu ve transferler Fenerbahçe'nin 1 numaralı gündemini oluşturuyor. Fırsat transferlerine öncelik verecek olan Kanarya, transfer listesinde yıldız futbolcuları ekledi. Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar gibi isimler gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer planını belirledi! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve henüz teknik direktörü belli olmayan 'de transfer gündemi oldukça yoğun. Sarı lacivertli ekip fırsat transferlerine öncelik verdi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer planını belirledi! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri

OKAY YOKUŞLU

, gelecek sezon alternatifi bol, şampiyonluk odaklı bir kadro kurmak istiyor. Orta saha için arayışlarını sürdüren Kanarya'da Okay Yokuşlu gündeme geldi. Milli yıldız için Celta Vigo'ya menajerler aracılığı ile teklif iletilecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer planını belirledi! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri

ATAKAN ÇANKAYA

, formasıyla başarılı bir performans sergileyen ile ilgileniyor. Fransa'dan bazı kulüplerin de ilgi duyduğu Atakan için görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer planını belirledi! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri

KAAN AYHAN

, Galatasaray'ın da istediği Kaan Ayhan için ısrarını sürdürüyor. Sağ bek, ön libero ve stoper oynayabilen Kaan Ayhan, yabancı sın��rlaması sonrası transferin gözdesi haline geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer planını belirledi! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri

BURAK KAPACAK

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren , Bursaspor'un genç futbolcusu Burak Kapacak için devreye girdi. Birçok ekibinin takibinde olan Burak için nabız yoklanıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer planını belirledi! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri

PATRICK VAN AANHOLT

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen ve sözleşmesi sona eren Patrick Van Aanholt, 'nin gündeminde yer alıyor. Oyuncuya Galatasaray ve Lazio da talip.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer planını belirledi! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri

ANDRE AYEW

'nin, Swansea City ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Andre Ayew'i gündemine aldığı kaydedildi. Kanarya'nın listesine aldığı Ganalı yıldız için Newcastle United da devrede.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer planını belirledi! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Atilla Szalai'nin yanına tecrübeli bir isim arayan , 'dan gelecek haberi bekliyor. Futbolcunun bonservis problemini çözmesi halinde Kanarya devreye girecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer planını belirledi! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri

SANTOS BORRE

River Plate ile sözleşmesi sona eren , menajerler aracılığı ile 'ye önerildi. 25 yaşındaki futbolcunun bir kez daha Avrupa'da sahne almak istediği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer planını belirledi! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri

ANRAZ SPORAR

İspanyol basını, geçen sezonu Braga'da kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan 'ın 'ye transferini yazdı. Henüz resmi temasların kurulmadığı haberde belirtildi. Öte yandan yıldız forvet ile Beşiktaş da ilgileniyor.

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