Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer planını belirledi! Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar... | FB haberleri
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Tekinik direktör konusu ve transferler Fenerbahçe'nin 1 numaralı gündemini oluşturuyor. Fırsat transferlerine öncelik verecek olan Kanarya, transfer listesinde yıldız futbolcuları ekledi. Atakan Çankaya, Santos Borre, Andraz Sporar gibi isimler gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve detayları... (FB haberleri)
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve henüz teknik direktörü belli olmayan Fenerbahçe'de transfer gündemi oldukça yoğun. Sarı lacivertli ekip fırsat transferlerine öncelik verdi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler...
OKAY YOKUŞLU
Fenerbahçe, gelecek sezon alternatifi bol, şampiyonluk odaklı bir kadro kurmak istiyor. Orta saha için arayışlarını sürdüren Kanarya'da Okay Yokuşlu gündeme geldi. Milli yıldız için Celta Vigo'ya menajerler aracılığı ile teklif iletilecek.
ATAKAN ÇANKAYA
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü formasıyla başarılı bir performans sergileyen Atakan Çankaya ile ilgileniyor. Fransa'dan bazı kulüplerin de ilgi duyduğu Atakan için görüşmeler sürüyor.
KAAN AYHAN
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Kaan Ayhan için ısrarını sürdürüyor. Sağ bek, ön libero ve stoper oynayabilen Kaan Ayhan, yabancı sın��rlaması sonrası transferin gözdesi haline geldi.
BURAK KAPACAK
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bursaspor'un genç futbolcusu Burak Kapacak için devreye girdi. Birçok Süper Lig ekibinin takibinde olan Burak için nabız yoklanıyor.
PATRICK VAN AANHOLT
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen ve sözleşmesi sona eren Patrick Van Aanholt, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor. Oyuncuya Galatasaray ve Lazio da talip.
ANDRE AYEW
Fenerbahçe'nin, Swansea City ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Andre Ayew'i gündemine aldığı kaydedildi. Kanarya'nın listesine aldığı Ganalı yıldız için Newcastle United da devrede.
SEAD KOLASINAC
Atilla Szalai'nin yanına tecrübeli bir isim arayan Fenerbahçe, Sead Kolasinac'dan gelecek haberi bekliyor. Futbolcunun bonservis problemini çözmesi halinde Kanarya devreye girecek.
SANTOS BORRE
River Plate ile sözleşmesi sona eren Santos Borre, menajerler aracılığı ile Fenerbahçe'ye önerildi. 25 yaşındaki futbolcunun bir kez daha Avrupa'da sahne almak istediği belirtildi.
ANRAZ SPORAR
İspanyol basını, geçen sezonu Braga'da kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan Andraz Sporar'ın Fenerbahçe'ye transferini yazdı. Henüz resmi temasların kurulmadığı haberde belirtildi. Öte yandan yıldız forvet ile Beşiktaş da ilgileniyor.
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