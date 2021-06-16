Fenerbahçe'nin geçen yıl PAOK'tan kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas, Türkiye'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine topladı. Geçtiğimiz sezonu 10 gol 8 asistle kapatan Yunan oyuncuya, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla öne çıkan isimlerden olan Dimitris Pelkas'a bir talip daha çıktı. Daha önce Napoli'nin transfer girişiminde bulunduğu Yunun futbolcu için yine bir İtalyan ekibi devreye girdi. Bologna'nın 27 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maçta forma giyen Pelkas, 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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