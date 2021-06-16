16 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas'a Bologna kancası!

Pelkas'a kanca! İtalyan ekibi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

'nin geçen yıl 'tan kadrosuna kattığı , 'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine topladı. Geçtiğimiz sezonu 10 gol 8 asistle kapatan Yunan oyuncuya, İtalya Serie A ekiplerinden talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Geçtiğimiz sezon formasıyla öne çıkan isimlerden olan 'a bir talip daha çıktı. Daha önce 'nin transfer girişiminde bulunduğu Yunun futbolcu için yine bir ekibi devreye girdi. 'nın 27 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 'de 32 maçta forma giyen Pelkas, 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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