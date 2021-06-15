15 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Sarı lacivertlilerin yeni transferi Serdar Dursun konuştu! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım"

Yeni transferden ilk açıklama! F.Bahçe'yi şampiyon yapacağım
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

, geçtiğimiz sezonu ekiplerinden 'ta geçiren 'u kadrosuna kattı. 29 yaşındaki forvet, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı. İlk açıklamalarını kulüp televizyonuna yapan golcü oyuncu, "Farklı takımlardan da teklifler geldi ama Fenerbahçe'nin adı heyecanlandırdı. Bir erkek çocuğum olacak, onun bereketiyle Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacağım" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ()

ilk transferini yaptı. Sarı lacivertliler ile sözleşmesi sona eren 'u bedelsiz olarak kadrosuna kattı. 29 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe'ye geldiği için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti. İşte Serdar Dursun'un açıklamaları...

Çok mutlu ve heyecanlıyım. Büyük Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Gol kralı olarak geldim, inşallah gollerimle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Serdar Dursun resmen sarı lacivertlilerde

F.BAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAĞIM

Farklı takımlardan da teklifler geldi ama Fenerbahçe'nin adı heyecanlandırdı. Bir erkek çocuğum olacak, onun bereketiyle Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacağım. Bu statta kale arkasında çok maç izledim. Gollerimi atmayı, taraftarla buluşmayı hayal ediyorum.

BİTİRİCİLİĞİM İYİDİR

Uzun boyuma rağmen teknik bir oyuncuyum. Ceza sahasında bitiriciliğim iyidir. Sahada ne kadar iyi bir olduğumu göstereceğim.

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