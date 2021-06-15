Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt'ta geçiren Serdar Dursun'u kadrosuna kattı. 29 yaşındaki forvet, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı. İlk açıklamalarını kulüp televizyonuna yapan golcü oyuncu, "Farklı takımlardan da teklifler geldi ama Fenerbahçe'nin adı heyecanlandırdı. Bir erkek çocuğum olacak, onun bereketiyle Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacağım" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe ilk transferini yaptı. Sarı lacivertliler Darmstadt ile sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'u bedelsiz olarak kadrosuna kattı. 29 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe'ye geldiği için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti. İşte Serdar Dursun'un açıklamaları...

Çok mutlu ve heyecanlıyım. Büyük Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Gol kralı olarak geldim, inşallah gollerimle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım.

F.BAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAĞIM

Farklı takımlardan da teklifler geldi ama Fenerbahçe'nin adı heyecanlandırdı. Bir erkek çocuğum olacak, onun bereketiyle Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacağım. Bu statta kale arkasında çok maç izledim. Gollerimi atmayı, taraftarla buluşmayı hayal ediyorum.

BİTİRİCİLİĞİM İYİDİR

Uzun boyuma rağmen teknik bir oyuncuyum. Ceza sahasında bitiriciliğim iyidir. Sahada ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğumu göstereceğim.

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