16 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç stoperi Attila Szalai'nin talipleri artıyor! İspanyol devi de sıraya girdi

İspanyol devi de sıraya girdi! Szalai...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

'nin genç stoperi 'nin yıldızı parlamaya devam ediyor. Şu sıralar formasıyla 'de mücadele eden 23 yaşındaki futbolcunun peşine, 'nın önde gelen liglerinden önemli kulüpler takıldı. Son olarak La Liga'nın devlerinden de Macar savunmacıyı yakın takibe aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

'da transferde ismi geçenlerden biri de 'nin stoperi 'ydi. , 'in Macar oyuncuyla yakından ilgilendiğini yazdı. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında 2 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 23 yaşındaki savunmacı için ekiplerinin de takipte olduğu iddia edilmişti. ile 'ın 'ın ile oynayacağı maçına gözlemci gönderdiği ve Szalai'yi yakın takibe aldığı da ileri sürüldü.

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