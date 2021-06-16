16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç stoperi Attila Szalai'nin talipleri artıyor! İspanyol devi de sıraya girdi
Fenerbahçe'nin genç stoperi Attila Szalai'nin yıldızı parlamaya devam ediyor. Şu sıralar Macaristan formasıyla EURO 2020'de mücadele eden 23 yaşındaki futbolcunun peşine, Avrupa'nın önde gelen liglerinden önemli kulüpler takıldı. Son olarak İspanya La Liga'nın devlerinden Atletico Madrid de Macar savunmacıyı yakın takibe aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
İspanya'da transferde ismi geçenlerden biri de Fenerbahçe'nin stoperi Attila Szalai'ydi. Mundo Deportivo, Atletico Madrid'in Macar oyuncuyla yakından ilgilendiğini yazdı. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında 2 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 23 yaşındaki savunmacı için İngiliz ekiplerinin de takipte olduğu iddia edilmişti. Liecester City ile Newcastle United'ın Macaristan'ın Portekiz ile oynayacağı EURO 2020 maçına gözlemci gönderdiği ve Szalai'yi yakın takibe aldığı da ileri sürüldü.
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