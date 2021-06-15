15 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe'ye teknik direktör önerdiği iddialarına yanıt!

Menajeri açıkladı! F.Bahçe'ye hoca önerdi mi?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

Fenerbahçe'de hoca arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Özil'in, başkan 'a teknik adam önerdiği hakkında iddialar çıkmıştı. Yıldız oyuncunun menajeri 'ten bu konu hakkında bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Özil'in menajeri , yıldız oyuncunun takıma antrenör önerdiği yönünde çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

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"Mesut Özil hiçbir teknik direktör için referans olmadı"

Söğüt, Mesut Özil'in sarı lacivertli kulübe hiçbir şekilde bir teknik direktör tavsiyesinde bulunmadığını belirterek, "Son günlerde medyada Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışı sürerken temsil ettiğim Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mesut Özil'in dolaylı yönden ismi sıkça kullanılmaktadır. Mesut Fenerbahçe formasını giydiği ilk günden itibaren hiçbir teknik adam ile ilgili bir öneride bulunmamış, kimseye referans olmamıştır. Mesut sadece futboluna konsantre olmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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