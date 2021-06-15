Fenerbahçe'de hoca arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil'in, başkan Ali Koç'a teknik adam önerdiği hakkında iddialar çıkmıştı. Yıldız oyuncunun menajeri Erkut Söğüt'ten bu konu hakkında bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız oyuncunun takıma antrenör önerdiği yönünde çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Mesut Özil hiçbir teknik direktör için referans olmadı"

Söğüt, Mesut Özil'in sarı lacivertli kulübe hiçbir şekilde bir teknik direktör tavsiyesinde bulunmadığını belirterek, "Son günlerde medyada Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışı sürerken temsil ettiğim Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mesut Özil'in dolaylı yönden ismi sıkça kullanılmaktadır. Mesut Fenerbahçe formasını giydiği ilk günden itibaren hiçbir teknik adam ile ilgili bir öneride bulunmamış, kimseye referans olmamıştır. Mesut sadece futboluna konsantre olmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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