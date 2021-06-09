09 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de hasret bitiyor! Vedat Muriç...
Beklentilerin altında kaldığı Lazio'da ismi farklı konularla anılan Kosovalı golcü Vedat Muriç, Fenerbahçe için gemileri yaktı. İtalyan kulübüne mutsuz olduğunu dile getiren yıldız golcü, ayrılmak istediğini açıkladı. Kanarya'nın 17.5 milyon euro'ya sattığı Muriç'i kiralık olarak kadrosuna katması an meselesi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç'te flaş gelişme... İtalya'da beklentilerin altında kalan eski yıldızını tekrar kadrosuna katmanın planlarını yapan sarı-lacivertliler, uzun süredir temaslarını sürdürüyordu.
Kiralık olarak eski yıldızını kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertlilerin şartları zorlamaya hazır olduğu öğrenildi. Vedat Muriç'in Lazio'da kazandığı yıllık 2.5 milyon euro'yu ödeyecek olan F.Bahçe'de imzaların atılmasının an meselesi olduğu iddia edildi.
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