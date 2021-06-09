YILLIK 2.5 MİLYON EURO

Performansı nedeniyle eleştirildiği İtalya'da böyle bir konuyla da gündeme gelmekten rahatsızlık duyan Muriç, Lazio'ya ayrılık talebini iletti. İtalya'da mutsuz olduğunu dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, kendisini isteyen eski kulübü F.Bahçe'ye haber yolladı.