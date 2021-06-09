09 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de hasret bitiyor! Vedat Muriç...

Beklentilerin altında kaldığı Lazio'da ismi farklı konularla anılan Kosovalı golcü Vedat Muriç, Fenerbahçe için gemileri yaktı. İtalyan kulübüne mutsuz olduğunu dile getiren yıldız golcü, ayrılmak istediğini açıkladı. Kanarya'nın 17.5 milyon euro'ya sattığı Muriç'i kiralık olarak kadrosuna katması an meselesi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de hasret bitiyor! Vedat Muriç...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.06.2021

Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle 'den 'ya transfer olan 'te flaş gelişme... 'da beklentilerin altında kalan eski yıldızını tekrar kadrosuna katmanın planlarını yapan sarı-lacivertliler, uzun süredir temaslarını sürdürüyordu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de hasret bitiyor! Vedat Muriç...

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Kosovalı'nın da 'a dönmek istediği belirtilirken, 'da önceki gün sıcak saatler yaşandı. Sportif Direktörü Tare'nin Vedat transferinde 3 komisyoncuyu para kazandırdığının ortaya çıkması büyük yankı uyandırmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de hasret bitiyor! Vedat Muriç...

YILLIK 2.5 MİLYON EURO
Performansı nedeniyle eleştirildiği 'da böyle bir konuyla da gündeme gelmekten rahatsızlık duyan Muriç, 'ya ayrılık talebini iletti. İtalya'da mutsuz olduğunu dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, kendisini isteyen eski kulübü F.Bahçe'ye haber yolladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de hasret bitiyor! Vedat Muriç...

Kiralık olarak eski yıldızını kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertlilerin şartları zorlamaya hazır olduğu öğrenildi. 'in 'da kazandığı yıllık 2.5 milyon euro'yu ödeyecek olan F.Bahçe'de imzaların atılmasının an meselesi olduğu iddia edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Liste yıldızlarla dolu! Nokta atışı transfer... Liste yıldızlarla dolu! Nokta atışı transfer...
F.Bahçe'nin gündemindeki hoca Lazio'yla anlaştı! F.Bahçe'nin gündemindeki hoca Lazio'yla anlaştı!
Dünya devlerinden geliyorlar! Biri sağa biri sola 2 yıldız Dünya devlerinden geliyorlar! Biri sağa biri sola 2 yıldız
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör