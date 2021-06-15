15 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması!

Daum'dan Fenerbahçe açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'de teknik direktör belirsizliği devam ederken gündeme yeniden Christoph Daum geldi. çalıştırıcı, konu ile alakalı açıklamalarda bulundu. Daum, "Dürüstçe ve açık söyleyeyim, Başkan veya herhangi bir yönetici ile bağlantım olmadı. F.Bahçe ve taraftarlar için başarılı bir gelecek diliyorum." dedi. ( haberleri)

'de geçtiğimiz günlerde , düzenlediği basın toplantısında teknik direktör ile yollarını ayırdığını ve yeni teknik adamın Haziran'ın 3. haftasına kadar açıklanacağını söylemişti. Ali Koç'un teknik direktör olarak ve ekolünde bir teknik adamın geleceğini söylemesi üzerine boşta olan teknik adamlar basında ön plana çıkmaya devam etti.

Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü 'un da bu isimler arasında yer alması dikkat çekti.

Daum, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam "Dürüstçe ve açık söyleyeyim, Başkan Ali Koç veya herhangi bir yönetici ile bağlantım olmadı. F.Bahçe ve taraftarlar için başarılı bir gelecek diliyorum. Şu anda için bazı medya organları için yorumculuk yapıyorum." dedi.

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