15 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ederken gündeme yeniden Christoph Daum geldi. Alman çalıştırıcı, konu ile alakalı açıklamalarda bulundu. Daum, "Dürüstçe ve açık söyleyeyim, Başkan Ali Koç veya herhangi bir yönetici ile bağlantım olmadı. F.Bahçe ve taraftarlar için başarılı bir gelecek diliyorum." dedi. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe 'de geçtiğimiz günlerde Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığını ve yeni teknik adamın Haziran'ın 3. haftasına kadar açıklanacağını söylemişti. Ali Koç'un teknik direktör olarak Alman ve Portekiz ekolünde bir teknik adamın geleceğini söylemesi üzerine boşta olan teknik adamlar basında ön plana çıkmaya devam etti.
Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Christoph Daum'un da bu isimler arasında yer alması dikkat çekti.
Daum, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam "Dürüstçe ve açık söyleyeyim, Başkan Ali Koç veya herhangi bir yönetici ile bağlantım olmadı. F.Bahçe ve taraftarlar için başarılı bir gelecek diliyorum. Şu anda EURO 2020 için bazı medya organları için yorumculuk yapıyorum." dedi.
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