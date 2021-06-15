Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Marcelo'da rakip çıktı! İngiliz devi teklif yapmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, Real Madrid ile yollarını ayıracağına kesin gözüyle bakılan Marcelo için bir süredir nabız yokluyordu. Kanarya'ya bu transferde kötü haber geldi. İngiltere Premier Lig'in önde gelen kulüplerinden Everton da Brezilyalı sol beke talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Real Madrid'li Marcelo'ya Everton talip oldu. İngiliz ekibinin, sözleşmesinin son yılına giren 33 yaşındaki Brezilyalı sol bek için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. İspanyol basını, Fenerbahçe'nin de Marcelo'ya teklif yaptığını yazmıştı.

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