15 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Marcelo'da rakip çıktı! İngiliz devi teklif yapmaya hazırlanıyor

Kanarya'ya kötü haber! İngiliz devi talip oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, ile yollarını ayıracağına kesin gözüyle bakılan için bir süredir nabız yokluyordu. Kanarya'ya bu transferde kötü haber geldi. 'in önde gelen kulüplerinden Everton da Brezilyalı sol beke talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 'li 'ya Everton talip oldu. ekibinin, sözleşmesinin son yılına giren 33 yaşındaki Brezilyalı sol bek için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. İspanyol basını, Fenerbahçe'nin de Marcelo'ya teklif yaptığını yazmıştı.

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