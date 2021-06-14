14 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Serdar Aziz'e Adana Demirspor talip oldu!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de zaman zaman tartışılan isimlerin başında gelen Serdar Aziz'in, Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor'un transfer listesinde olduğu öğrenildi. İşte son detaylar...
26 yıl sonra Süper Lig 'e dönen Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba, Serdar Aziz'i takımda görmek istiyor. Mavi Şimşekler'in başarılı savunmacıya ilk teklifi yaptığı kaydedildi.
Fanatik'in haberine göre 2.5 senedir Fenerbahçe forması giyen Serdar'ın da yeni bir maceraya sıcak baktığı ancak son kararını vermek için Sarı-Lacivertliler'in yeni teknik adamının belli olmasını beklediği belirtildi. 30 yaşındaki stoperin Kanarya ile1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak yönetimin, Serdar'ın gitmek istemesi halinde kolaylık sağlayacağı kaydedildi.
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