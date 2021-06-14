14 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Serdar Aziz'e Adana Demirspor talip oldu!

Serdar'a flaş talip! Süper Lig ekibi...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'de zaman zaman tartışılan isimlerin başında gelen 'in, 'in yeni takımlarından 'un transfer listesinde olduğu öğrenildi. İşte son detaylar...

26 yıl sonra 'e dönen 'da teknik direktör , 'i takımda görmek istiyor. 'in başarılı savunmacıya ilk teklifi yaptığı kaydedildi.

Fanatik'in haberine göre 2.5 senedir forması giyen Serdar'ın da yeni bir maceraya sıcak baktığı ancak son kararını vermek için Sarı-Lacivertliler'in yeni teknik adamının belli olmasını beklediği belirtildi. 30 yaşındaki stoperin ile1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak yönetimin, Serdar'ın gitmek istemesi halinde kolaylık sağlayacağı kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe o ismin sözleşmesini uzattı! F.Bahçe o ismin sözleşmesini uzattı!
Rangers'tan resmi teklif var! Rangers'tan resmi teklif var!
Novak'tan evlilik teklifi! Novak'tan evlilik teklifi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör