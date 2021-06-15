15 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Sao Paulo'da forma giyen Talles Costa!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Başkan Ali Koç yıldız ve takımda direkt 11 oynayacak olan oyuncuların yanı sıra, genç ve gelecek vadeden oyuncuların da transfer edileceğini açıklamıştı. Sarı lacivertliler, Sao Paulo'da forma giyen ve geleceğin yıldızı olarak görülen Talles Costa için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Brezilya basını, Sao Paulo'nun yetenekli oyuncusu Talles Costa'nın Fenerbahçe tarafından takip edildiğini bildirdi. Orta sahada görev yapan 18 yaşındaki oyuncu, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. 8 kez Brezilya U17 Milli Takımı'nda görev yapan Talles'in 1 yıl daha sözleşmesi var. Rogon menajerlik ile çalışan genç oyuncu için yeni teknik direktörün onay vermesi halinde resmi girişimde bulunulması bekleniyor. (Fotomaç)
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