Son dakika transfer haberi:: Fenerbahçe'nin sağ bekine Aurelio Buta! Gökhan Gönül'ün yerine geliyor

Fenerbahçe bu yaz da transfer şampiyonu olmak istiyor. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezonda olduğu gibi kadrosuna oldukça fazla transfer yapmayacak olsa da nokta atışı hamlelerle yeni sezona hazır hale gelmek istiyor. Başkan Ali Koç'un da açıkladığı listede bulunan sağ bek bölgesi için ise temaslar sürüyor. Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'den memnun olmayan Kanarya, sağ bekte aradığı oyuncuyu Belçika'da buldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Teknik direktörü henüz belli olmasa da Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki Gökhan Gönül'ün opsiyonunu henüz kullanmayan sarı-lacivertli takımda sağ bek mevkisi için Aurelio Buta gündemde.

Royal Antwerp'te oynayan 24 yaşındaki Portekizli oyuncu için Belçika ekibine teklif yapıldığı belirtildi. 1.72 boyundaki Buta'nın piyasa değeri 3.5 milyon euro.

Benfica B takımından 2018 yılında Royal Anwerp'e gelen Buta, geçtiğimiz sezon 34 maçta oynayıp 5 asist gerçekleştirdi.