15 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi:: Fenerbahçe'nin sağ bekine Aurelio Buta! Gökhan Gönül'ün yerine geliyor

Fenerbahçe bu yaz da transfer şampiyonu olmak istiyor. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezonda olduğu gibi kadrosuna oldukça fazla transfer yapmayacak olsa da nokta atışı hamlelerle yeni sezona hazır hale gelmek istiyor. Başkan Ali Koç'un da açıkladığı listede bulunan sağ bek bölgesi için ise temaslar sürüyor. Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'den memnun olmayan Kanarya, sağ bekte aradığı oyuncuyu Belçika'da buldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika transfer haberi:: Fenerbahçe'nin sağ bekine Aurelio Buta! Gökhan Gönül'ün yerine geliyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

Teknik direktörü henüz belli olmasa da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi:: Fenerbahçe'nin sağ bekine Aurelio Buta! Gökhan Gönül'ün yerine geliyor

Sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki 'ün opsiyonunu henüz kullanmayan sarı-lacivertli takımda sağ bek mevkisi için gündemde.

Son dakika transfer haberi:: Fenerbahçe'nin sağ bekine Aurelio Buta! Gökhan Gönül'ün yerine geliyor

'te oynayan 24 yaşındaki Portekizli oyuncu için ekibine teklif yapıldığı belirtildi. 1.72 boyundaki Buta'nın piyasa değeri 3.5 milyon euro.

Son dakika transfer haberi:: Fenerbahçe'nin sağ bekine Aurelio Buta! Gökhan Gönül'ün yerine geliyor

takımından 2018 yılında 'e gelen Buta, geçtiğimiz sezon 34 maçta oynayıp 5 asist gerçekleştirdi.

Son dakika transfer haberi:: Fenerbahçe'nin sağ bekine Aurelio Buta! Gökhan Gönül'ün yerine geliyor

Sağ bekin yanı sıra orta sahada da forma giyebilen asıllı futbolcu, Jupiter Pro Ligi'nde toplamda 79 maçta 2 gol+16 asisti bulunuyor. Alt kategorilerde 57 kez 'nın formasını giyen 'nın adı ile de anılmıştı.

Son dakika transfer haberi:: Fenerbahçe'nin sağ bekine Aurelio Buta! Gökhan Gönül'ün yerine geliyor

MENAJERLERİ SILVA İLE AYNI

'nin prensip anlaşmasına vardığı belirtilen 'nın menajeri Carlos Gonçalves, aynı zamanda teknik direktör adaylarından Marco Silva'nın da menajerliğini yapıyor. (Fotomaç)

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