14 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin sol kanadına Portekizli yıldız! Fabio Martins ile anlaşma sağlandı

Kanada Portekizli yıldız! Anlaşma sağlandı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 Giriş Tarihi: 14.06.2021

'de transfer hareketliliği başladı. Sarı lacivertlilerde başkan , yeni sezonda kadroya en az 1 stoper, 1 kanat, 2 bek ve 2 forvet katmak istediklerini ifade etmişti. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren , yıldız bir ismi gündemine aldı. Fenerbahçe Portekizli kanat oyuncusu ile her konuda anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

, yaz transfer sezonunda önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Goal'ün haberine göre sarı lacivertliler, ile transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Sol kanatta ve sağ kanatta forma giyen, hızıyla dikkat çeken Martins, daha öne , ve Paçoş Ferreira'da forma giymişti.

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AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Öte yandan Goal'ün haberinde, Martins'in 'ya yeniden dönmek istediği ve bu sebeple sarı lacivertlilere 'evet' dediği ifade edildi.

Fabio Martins bu sezon toplamda 25 müsabakada rol alırken 9 gol 4 asist üretti.

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