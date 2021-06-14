Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, yeni sezonda kadroya en az 1 stoper, 1 kanat, 2 bek ve 2 forvet katmak istediklerini ifade etmişti. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Kanarya, yıldız bir ismi gündemine aldı. Fenerbahçe Portekizli kanat oyuncusu Fabio Martins ile her konuda anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Goal'ün haberine göre sarı lacivertliler, Fabio Martins ile transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Sol kanatta ve sağ kanatta forma giyen, hızıyla dikkat çeken Martins, daha öne Porto, Braga ve Paçoş Ferreira'da forma giymişti.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Öte yandan Goal'ün haberinde, Martins'in Avrupa'ya yeniden dönmek istediği ve bu sebeple sarı lacivertlilere 'evet' dediği ifade edildi.

Fabio Martins bu sezon toplamda 25 müsabakada rol alırken 9 gol 4 asist üretti.

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