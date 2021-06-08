Son dakika spor haberleri: Domenico Tedesco Fenerbahçe'ye önerildi

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, yeni teknik direktörünü bulmak için çalışmalarına devam ederken, gündemdeki 1 numaralı isim Rafael Benitez olmuştu. Dünyaca ünlü ismin ardından flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Spartak Moskova takımından ayrılan Alman teknik adam Domenico Tedesco ile Portekizli Luis Castro'nun Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. | FB haberleri

Spartak Moskova takımından ayrılan Alman teknik adam Domenico Tedesco ile Portekizli Luis Castro'nun Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre; İtalyan asıllı Tedesco'nun menajerinin, sarı-laciverli kurmaylarla bir görüşme yaptığı belirtiliyor. Luis Castro ise Shakhtar Donetsk'i 2019-20'de şampiyon yapmıştı. İki teknik direktör de boşta.

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