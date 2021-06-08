08 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Domenico Tedesco Fenerbahçe'ye önerildi

Tedesco Fenerbahçe'ye önerildi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, yeni teknik direktörünü bulmak için çalışmalarına devam ederken, gündemdeki 1 numaralı isim Rafael Benitez olmuştu. Dünyaca ünlü ismin ardından flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre takımından ayrılan Alman teknik adam Domenico Tedesco ile Portekizli Luis Castro'nun Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. | FB haberleri

takımından ayrılan Alman teknik adam Domenico Tedesco ile Portekizli Luis Castro'nun Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre; asıllı Tedesco'nun menajerinin, sarı-laciverli kurmaylarla bir görüşme yaptığı belirtiliyor. Luis Castro ise 'i 2019-20'de şampiyon yapmıştı. İki teknik direktör de boşta.

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