Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük belirsizlik! Tam 47 futbolcu...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor. Yönetim, kamp öncesi yeni hocayı takımın başına geçirmek isterken, tam 47 futbolcu gelecekleri hakkında karar vermesi için yeni hocayı bekliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe yeni sezona belirsizliklerle girerken, kalabalık bir futbolcu ordusu geleceklerinin şekilleneceği ilk etap kampını heyecanla bekliyor.
Teknik direktör konusunda öne çıkan aday Benitez olsa da henüz resmi bir açıklama yok. Yeni gelecek hoca, Fenerbahçe'de zorlu bir başlangıç yapacak.
47 ismin arasından kadrosunda kalacak en iyi isimleri seçmeye çalışacak. Henüz sezon açılış tarihi bile resmi olarak duyurulmadı.
Bununla birlikte takımın ihtiyaçları doğrultusunda Başkan Ali Koç'un ifadesiyle en az 5 futbolcu kadroya katılacak. Böylelikle toplam futbolcu sayısı 52'yi bulacak. Takım sağlıklı antrenman yapabilmek için elindeki mevcut oyuncuların yarısını göndermek zorunda.
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