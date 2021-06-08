08 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük belirsizlik! Tam 47 futbolcu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor. Yönetim, kamp öncesi yeni hocayı takımın başına geçirmek isterken, tam 47 futbolcu gelecekleri hakkında karar vermesi için yeni hocayı bekliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük belirsizlik! Tam 47 futbolcu...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

yeni sezona belirsizliklerle girerken, kalabalık bir futbolcu ordusu geleceklerinin şekilleneceği ilk etap kampını heyecanla bekliyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük belirsizlik! Tam 47 futbolcu...

Teknik direktör konusunda öne çıkan aday olsa da henüz resmi bir açıklama yok. Yeni gelecek hoca, 'de zorlu bir başlangıç yapacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük belirsizlik! Tam 47 futbolcu...

47 ismin arasından kadrosunda kalacak en iyi isimleri seçmeye çalışacak. Henüz sezon açılış tarihi bile resmi olarak duyurulmadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük belirsizlik! Tam 47 futbolcu...

SAĞLIKLI İDMAN İÇİN AYRILIK ZORUNLU
'ın haberine göre, geçtiğimiz sezon antrenmanına düzenli katılan ve kiradan dönen oyuncularla birlikte tam 47 futbolcu, hakkında karar verilebilmesi için yeni teknik adamı bekliyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük belirsizlik! Tam 47 futbolcu...

Bununla birlikte takımın ihtiyaçları doğrultusunda Başkan Ali Koç'un ifadesiyle en az 5 futbolcu kadroya katılacak. Böylelikle toplam futbolcu sayısı 52'yi bulacak. Takım sağlıklı antrenman yapabilmek için elindeki mevcut oyuncuların yarısını göndermek zorunda.

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