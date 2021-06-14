14 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: Çaykur Rizespor Fenerbahçe'den Thiam Lemos ve Sinan Gümüş'e talip oldu
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni sezon transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da takımdan kimlerin gideceği merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Haldun Domaç aktardı. Domaç, "Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Lemos, Sinan Gümüş ve Thiam'a talip oldu." (FB spor haberleri)
14.06.2021
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