İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Juventus'ta top koşturan savunma oyuncusu Daniele Rugani ile ilgilendiğini yazdı. Sarı-lacivertli takımın, 26 yaşındaki tecrübeli stoperin son durumunu sorduğu ve teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Juventus'ta forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Daniele Rugani ile ilgilendiğini yazdı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın, tecrübeli stoperin son durumunu sorduğu ve teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

Geçen sezonun başında Rennes'e şubat ayında ise Cagliari'ye kiralanan Rugani, Serie A'da 16 maçta oynayıp 1 gol ve 1 asist üretti. Cagliari'nin de Rugani'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi. Juventus ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.90 boyundaki Daniele Rugani'nin piyasa değeri 5 milyon euro.

Juventus'ta 101 maça çıkıp 7 gol+1 asiste imza atan Rugani, 7 kez İtalya Milli Takımı'nın formasını giydi.

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