14 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Juventus'un stoperi Daniele Rugani'ye talip oldu!

F.Bahçe Juve'nin yıldız stoperine talip oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

medyası, 'nin 'ta top koşturan savunma oyuncusu ile ilgilendiğini yazdı. Sarı-lacivertli takımın, 26 yaşındaki tecrübeli stoperin son durumunu sorduğu ve teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

medyası, 'nin 'ta forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile ilgilendiğini yazdı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın, tecrübeli stoperin son durumunu sorduğu ve teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

Geçen sezonun başında 'e şubat ayında ise 'ye kiralanan Rugani, 'da 16 maçta oynayıp 1 gol ve 1 asist üretti. Cagliari'nin de Rugani'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi. Juventus ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.90 boyundaki Daniele Rugani'nin piyasa değeri 5 milyon euro.

Juventus'ta 101 maça çıkıp 7 gol+1 asiste imza atan Rugani, 7 kez 'nın formasını giydi.

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