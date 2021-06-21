Son dakika spor haberi: İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai için harekete geçti!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Apollon Limassol'den kadrosuna kattığı Attila Szalai, sarı lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. EURO 2020'de Macaristan Milli Takımı ile de etkili bir oyun sergileyen 23 yaşındaki stoper için, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Atalanta'nın, Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin geçen sezon ocak ayında kadrosuna kattığı Attila Szalai, sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla kısa sürede formayı kaparken, EURO 2020'de de şu ana kadar adından söz ettirmeyi başardı.
Macaristan Milli Takımı'yla turnuvada başarılı bir grafik çizen Attila Szalai'ye Avrupa kulüpleri talip oldu. Son olarak İtalya Serie A ekibi Atalanta'nın Szalai'yi transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edildi.
İtalyan spor sitesi CalcioWeb'de yer alan habere göre; EURO 2020'de gösterdiği performansla dikkatleri çeken Attila Szalai, Atalanta gözlemcilerinin radarına takıldı. Atalanta gibi 3'lü savunma oynayan Macaristan'da savunmanın solunu kontrol eden Szalai'nin bu sistemdeki performansı da İtalyan kulübünün ilgisini çeken bir diğer faktör oldu.
23 yaşındaki Szalai'nin hem yerden hem havadan güçlü oynaması, bir savunmacı için hızlı ve atik olması Atalanta'nın dikaktini çeken diğer faktörler olarak sıralandı. Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin de Szalai için onay verdiği kaydedildi.
FENERBAHÇE İLE TEMASA GEÇTİLER
Atalanta'nın, Attila Szalai için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken, İtalyan yöneticilerin Fenerbahçe ile de temasa geçtiği ve cevap bekledikleri kaydedildi.
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