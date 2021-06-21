İtalyan spor sitesi CalcioWeb'de yer alan habere göre; EURO 2020'de gösterdiği performansla dikkatleri çeken Attila Szalai, Atalanta gözlemcilerinin radarına takıldı. Atalanta gibi 3'lü savunma oynayan Macaristan'da savunmanın solunu kontrol eden Szalai'nin bu sistemdeki performansı da İtalyan kulübünün ilgisini çeken bir diğer faktör oldu.