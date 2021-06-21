21 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai için harekete geçti!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Apollon Limassol'den kadrosuna kattığı Attila Szalai, sarı lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. EURO 2020'de Macaristan Milli Takımı ile de etkili bir oyun sergileyen 23 yaşındaki stoper için, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Atalanta'nın, Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai için harekete geçti!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

'nin geçen sezon ocak ayında kadrosuna kattığı , sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla kısa sürede formayı kaparken, 'de de şu ana kadar adından söz ettirmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai için harekete geçti!

'yla turnuvada başarılı bir grafik çizen 'ye kulüpleri talip oldu. Son olarak İtalya Serie A ekibi 'nın Szalai'yi transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edildi.

Son dakika spor haberi: İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai için harekete geçti!

spor sitesi CalcioWeb'de yer alan habere göre; 'de gösterdiği performansla dikkatleri çeken , gözlemcilerinin radarına takıldı. Atalanta gibi 3'lü savunma oynayan 'da savunmanın solunu kontrol eden Szalai'nin bu sistemdeki performansı da İtalyan kulübünün ilgisini çeken bir diğer faktör oldu.

Son dakika spor haberi: İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai için harekete geçti!

23 yaşındaki Szalai'nin hem yerden hem havadan güçlü oynaması, bir savunmacı için hızlı ve atik olması 'nın dikaktini çeken diğer faktörler olarak sıralandı. Atalanta Teknik Direktörü 'nin de Szalai için onay verdiği kaydedildi.

Son dakika spor haberi: İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai için harekete geçti!

FENERBAHÇE İLE TEMASA GEÇTİLER

'nın, için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken, yöneticilerin ile de temasa geçtiği ve cevap bekledikleri kaydedildi.

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