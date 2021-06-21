21 Haziran 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Beko Marial Shayok'u kadrosuna kattı!

Fenerbahçe transferi açıkladı! 1+1 yıllık anlaşma
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

, geçen sezonu ’da geçiren Kanadalı guard-forvet 'u kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Marial Shayok ile 1+1 yıllık anlaşmaya varılmıştır" denildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, " yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu 'da geçiren Kanadalı guard-forvet (1.96, 1995) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı" denildi.

Marial Shayok kimdir?

Marial Shayok, 26 Temmuz 1995 tarihinde , 'da dünyaya geldi. 2014 yılında ile kariyerine başlayan Shayok, üç sezon boyunca bu takımın formasını giydi ve ardından ekibine transfer oldu. 2017-18 sezonunda NCAA'deki transfer kuralları gereği maça çıkamayan Shayok, 2018-19 sezonunda ise harika bir performans ortaya koydu ve 34 maçta 18.7 sayı, 4.9 ribaund, 2.0 asist ortalamaları yakaladı.

2019 yazında ekiplerinden Philadelphia 76ers tarafından 2. tur 54. sıradan draft edilen Marial Shayok, 2019-20 sezonunu Philadelphia 76ers ve ekibi 'da geçirdi. NBA'de 4 maça çıkan Shayok, Gelişim Ligi'nde ise 35 karşılaşmada forma giydi ve 23 sayı, 6.0 ribaund, 3.8 asist ortalamaları tutturdu. Shayok, bu performansıyla Gelişim Ligi'nin en iyi çaylak oyuncular beşine de seçildi.

2020-21 sezonunda ise Ocak ayında Frutti Extra Bursaspor'a transfer olan başarılı oyuncu, bu takımla ligimizde 12 maça çıkarak, 18.9 sayı, 6.9 ribaund, 4.2 asist ortalamaları yakaladı.

Özellikle Avrupa basketbolu için fark yaratacak seviyedeki fiziği ve atletizmiyle dikkat çeken Marial Shayok, aynı zamanda şut tehdidi, kendi skorunu yaratabilme özelliği ve ribauntlara katkısıyla tanınıyor. İlk kez sahnesinde boy gösterecek Kanadalı oyuncu, bu organizasyonda sezonun en ilgi çekici isimlerinden biri olmaya aday.

Kariyer özeti:

2014-17 (Virginia Cavaliers)
2017-19 ()
2019-20 (Philadelphia 76ers, Delaware Blue Coats)
2020-21 (Frutti Extra Bursaspor)

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