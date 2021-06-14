14 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Başakşehir'in yıldızı Edin Visca için yeniden devrede!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Başakşehir'in yıldızı Edin Visca yeniden gündeme geldi. Sarı lacivertliler, Boşnak futbolcunun transferi için Başakşehir cephesinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Kanarya, turuncu lacivertlilerin cevabına göre yol haritasını belirleyecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sabah'ın haberine göre, Boşnak sağ kanat oyuncusu için Medipol Başakşehir'in kapısını çalmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, transfer için kolaylık isteyecek.
İrfan Can Kahveci transferinde olduğu gibi turuncu-lacivertli kulüple yakın ilişkilerini Visca için de kullanmayı hedefleyen Fenerbahçe, alacağı cevaba göre 31 yaşındaki oyuncu ile de temasa geçecek. Visca'nın da Fenerbahçe'ye gitmek istediği daha önce dile getirilmişti.
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