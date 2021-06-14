14 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Başakşehir'in yıldızı Edin Visca için yeniden devrede!

F.Bahçe'nin Visca aşkı bitmiyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren 'de, 'in yıldızı yeniden gündeme geldi. Sarı lacivertliler, Boşnak futbolcunun transferi için Başakşehir cephesinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Kanarya, turuncu lacivertlilerin cevabına göre yol haritasını belirleyecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Sabah'ın haberine göre, Boşnak sağ kanat oyuncusu için 'in kapısını çalmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, transfer için kolaylık isteyecek.

transferinde olduğu gibi turuncu-lacivertli kulüple yakın ilişkilerini Visca için de kullanmayı hedefleyen , alacağı cevaba göre 31 yaşındaki oyuncu ile de temasa geçecek. Visca'nın da Fenerbahçe'ye gitmek istediği daha önce dile getirilmişti.

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